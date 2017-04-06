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Anatolians kupada final şansı yakaladı

— 6 Nisan 2017

 

Barnet Sunday League Veteran Cup’ta Anatolian final maçına çıkacak.

Geçtiğimiz Pazar günü sahası New River Sports Centre’da ağırladığı Globe Rangers’a 4-0 galip gelerek yarı finale kalan Anatolians finalde oynama şansı yakaladı.

Maç boyunca üstün oynayan Anatolians’ın gollerini Fatih, Nazım,Suat ve Adem kaydetti.

Kupanın son dakikasında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Londra Türk Master (LTM) -Continental 58 kupa çeyrek final karşılaşmasında Lig Komitesi, suçlu bulduğu iki takımı da ihraç etti. Bu kararla Anatolians, otomatikman finalde oynama hakkını kazandı. Ancak son kararın London FA tarafından verileceği açıklandı.

Barnet Sunday Veteran League Division One’da ise Londra Türk Master Legends, Crouch End Wampires’i 3-1 mağlup etti. Gollerin ikisini Ünsal Ataş, diğerini Ümit Çıkıkçıoğlu kaydetti.

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