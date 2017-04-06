“Brexit ekonominin önünü açacak”

ASLEN Kıbrıslı olan ve 40 yıldır Londra’da muhasebecilik yapan Mehmet Kemal, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkacak olmasını, ülkenin ekonomik gelişimi açısından olumlu bulduğunu söyledi.

23 Haziran 2016’da yapılan ve İngiltere’nin geleceğinin oylandığı referandumda, “AB’den çıkalım” oyu kullandığını belirten Kemal, 24 Haziran’dan itibaren değer kaybetmeye başlayan poundun, aslında manipülasyona maruz kaldığını savundu.

“POUND MUTLAKA DENGEYE OTURACAK”

Güney Londra’da faaliyet gösteren MKS Accountants firmasının kurucusu olan ve geniş bir kesime muhasebecilik hizmeti veren Kemal, Brexit’in, İngiltere ekonomisinin önünü açacağına inanıyor.

AB’ye üyelik nedeniyle İngiltere’nin de uymaya mecbur olduğu kanunların pek çok dezavantajı beraberinde getirdiğini savunan Kemal, “Referandumun hemen ertesi, poundun değer kaybetmeye başlamasını ve haliyle ithal ürünlerin fiyatının yükselmesini iyi okumak gerekiyor. Pounddaki değer kaybının, yüzde 100 Brexit ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bence poundun değer kaybında, para piyasalarını elinde tutan büyük grupların manipülatif hareketleri etkili oldu. Bu büyük gruplar, dövizle oynayarak para kazandı. Yükselen fiyatlar nedeniyle de bunun cezasını halk çekiyor. Pound yakın zamanda mutlaka dengeye oturacaktır.” dedi. Kemal, “Avrupa ile işbirliğimiz olmasın, insanlar serbest dolaşmasın” demenin gerçeklik ile bağlantısı olmadığını da ifade etti.

“KDV KÜÇÜK ESNAFIN SONUNU GETİRDİ”

Avrupa Birliği’ne üyelik nedeniyle İngiltere’de de uygulanan KDV’nin; küçük esnafın adeta sonunu getirdiğini ve kayıt dışı ekonomiyi körüklediğini anlatan Kemal, AB’den çıkmakla söz konusu sistemde eskiye dönülmeyeceğini vurguladı. Kemal, “Katma Değer Vergisi (KDV), küçük esnaf için çok büyük dert. Gelirinizin yüzde 20’si otomatikman devlete gidiyor. KDV’ye kayıtlı olan ile olmayan arasında da büyük bir haksız rekabet var. Biz şöyle düşünürüz: Herkes sisteme dahil olmalı ve belli bir limit geçildiği zaman KDV gündeme gelmeli. KDV sistemi İngiltere’de, AB’ye üye olduktan sonra uygulanmaya başladı. Fakat Birlik’ten ayrılınca bu sistemin ortadan kalkacağını tahmin etmiyorum. KDV ilk önceleri yüzde 8 idi. Yüzde 12, sonrasında da yüzde 17,5’e çıkarıldı. Piyasa bozulmaya başlayınca yüzde 15’e çekildi. Sonra yüzde 18’e yükseltildi. Günümüzde ise yüzde 20 olarak uygulanıyor.” dedi.

“BÜROKRASİ ÖNEMLİ ORANDA AZALACAK”

Her yıl AB bütçesine önemli oranda para aktaran İngiltere’nin, Brexit nedeniyle çıkarılan faturayı ödeyebilecek konumda olduğunu söyleyen Kemal, Birlik’ten ayrılmanın, İngiltere’de bürokrasiyi önemli oranda azaltacağını da savundu. Kemal, “İngiltere ekonomisi ilk başlarda belki biraz bocalayabilir. Ancak sonrasında düzlüğe çıkar. Bunu şunun için söylüyorum: İngiltere yeni dönemde, dünyada istediği ülkeyle ekonomik anlaşma imzalayabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Önceden AB’nin izni olmadan böyle anlaşmalar yapılamazdı. Ortak bir karar alınması gerekirdi. Neticede; Brexit sonrası İngiltere ekonomisinde önemli artılar yaşanacağını ve durumun eskiye oranla daha iyi olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.