Fenerbahçe’de umuda yolculuk: 2-1

Kadın polis uyuşturucudan gözaltına alındı— 6 Nisan 2017
İngiltere’de görev yapan, selfie fotoğraflarıyla internette ünlenen kadın memuru Kerry Reeve ve meslektaşı Adam Jackson, ahlak bürosunun baskınıyla evlerinde gözaltına alındı.
Hackney Marshes’ta oynanan Birinci Küme mücadelesinde Fenerbahçe, iddiasız rakibi Türkmenköy’e 2-1 galip geldi ve kümede kalma umudunu son 90 dakikaya taşıdı.
İki takımın da kıran kırana mücadele verdiği karşılaşmada, sert hareketler oyunu zaman zaman gerginleştirdi.
Fenerbahçe, İlk yarıyı Merdan’ın golüyle 1-0 önde kapattı. Son yarıda Dominic takımına ikinci golü kazandırdı. Türkmenköy bunlara Ahmet’in frikik vuruşuyla karşılık verdi. Kalan sürede oyun zaman zaman durdu. Bu arada Türkmenköy kalecisi Yakup’un Fenerbahçeli rakibine yaptığı sert hareket sonrası çift sarı karrtan kırmızı görmesi gerilimi arttırdı ama skoru koruyan Fenerbahçe, son hafta Trabzonspor’la oynayacağı maç öncesi umutlandı.
YENİ BOĞAZİÇİ HÜKMEN GALİP
Hafta arası oynadığı maçta aldığı farklı yenilgiyle play-off şansını azaltan Yeni Boğaziçi, geçen Pazar günü rakibi Düzcespor’un sahaya çıkmaması nedeniyle üç puanı hükmen galibiyetle kazandı.
Yeni Boğaziçi, önündeki rakiplerinden Dumlupınar’ın da haftayı üç puanla kapatması üzerine play-off şansını tamamen yitirdi. Yeni Boğaziçi geçen sezon play-off grubunda mücadele etmişti.
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