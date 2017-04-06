Halk oylaması bugün başlıyor

Türkiye’de gerçekleştirilecek Anayasa değişikliği refarandumu için Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk vatandaşları bugünden itibaren toplamda dört gün oy kullanacak. Türkiye’de yönetim sisteminin kaderini belirleyecek olan oylama için Birleşik Krallık’ta yaşayan yaklaşık 90 bin kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Bugün başlayıp Pazar günü akşam bitecek oylama için seçim merkezi sabah 9’dan akşam 9’a kadar açık olacak. Hammersmith’teki Novotel London West’te gerçekleştirilecek halk oylaması için 35 sandık kuruldu.

GÜNCEL GELİŞMELER LONDRA GAZETE’DE

Seçim nabzını Londra Gazete tutuyor. Seçim bölgesinden en son gelişmeleri ve canlı yayınları Londra Gazete’nin internet ve Facebook resmi sayfasında bulabilirsiniz.

OY KULLANMA İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde T.C. vatandaşlık numarası olan nüfus cüzdanları veya pasaportlarıyla seçim merkezine giderek, yapılan kontrollerin ardından oy pusulasını alarak oyunu kullanabilecek.

ULAŞIM NASIL OLACAK?

Novotel’e ulaşım çok kolay. Hammersmith’de bulunan seçim merkezine Piccadily metro hattı, District metro hattı, Circle metro hattı ve Hammersmith & City metro hattını kullanarak gitmek mümkün.

Otelin tam adresi şöyle: 1 Shortlands, Hammersmith, London W6 8DR

EDINBURGH’DA SANDIK BAŞKONSOLOSLUKTA

İskoçya’da, İngiltere’nin Kuzey bölgelerinde ve Kuzey İrlanda’da yaşanan vatandaşlar ise Edinburgh Başkonsolosluğunda açılan sandıklarda oy kullanabilecek.