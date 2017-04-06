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İngiltere’de referandum oylaması başladı

— 6 Nisan 2017

TÜRKİYE’DE değiştirilmek istenen Anayasa için halk oylamasına katılarak oy vermek isteyen Birleşik Krallık’taki vatandaşlar bugün sabah 9’dan itibaren oy vermeye başladı.

Toplam 35 sandığın kurulduğu Novootel West London’a gelen vatandaşlar daha ilk günden oylamaya yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin yönetim şeklinin değiştirilmesine yönelik önemli değişiklikleri barındıran Anayasa referandumunda oy kullanmaya gelen vatandaşlar kimliklerini yetkililere verdikten sonra üzerine “Evet” ve “Hayır” yazılı oy pusulalarını alarak kabinlerde oy kullanıyor.

T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç

“ÜLKEMİZ ADINA GÜZEL SONUÇLANSIN”

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de ilk günden oyunu kullanan vatandaşlardan biri oldu. Bilgiç oyunu kullandıktan sonra “Gerçekleştirdiğimiz referandumun ülkemiz adına güzel bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum. Sonuçların ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum.” dedi. AKP, CHP ve MHP Seçim komisyon üyeleri ise ortak mesaj vererek Türkiye için en uygun ve güzel sonucun çıkması temennisinde bulundular. CHP komisyonundan Sibel Alp “Seçimlerin barış içerisinde geçmesini ve Almanya’da yaşanan olaylar gibi sıkıntı yaşanmadan kardeşçe, barışçıl ve demokratik bir seçim gerçekleştirmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Ak Parti seçim komisyonu üyesi ve UETD UK Başkanı Turhan Özen ise yaptığı açıklamada partilerin birlikte yürüttüğü çalışmaya değindi. “Birkaç gündür uyumlu bir çalışma gerçekleştirerek pürüzsüz bir şekilde halkımızın en rahat şekilde oy kullanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla halkımızın katılımı oldukça yüksek olacak.”

UETD UK Başkanı Turhan Özen ve CHP UK Başkanı Hasan Dikme

“SEÇİM MERKEZİ YETERLİ OLMAYACAK”

Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Başkanı Hasan Dikme ise gazetemize yaptığı açıklamada belirlenen seçim merkezi olan Novootel West London’ın oy kullanma işlemleri için uygun olmadığını; özellikle hafta sonun daha yoğun geçmesini bekledikleri katılım karşısında yetersiz kalınacağını ifade etti. “Hafta sonu çok ciddi bir yoğunluk olacak; devam edecek oy kullanma işlemleri sırasında ciddi sıkıntılar yaşanacak.”

Oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla birlikte Hammersmith’te bulunan seçim merkezine gelmeye başlayan vatandaşlar 6-7-8-9 Nisan tarihleri arasında sabah 9’dan akşam saat 9’a kadar oy kullanma işlemleri gerçekleştirebilecekler.

 

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