İş yerleri ayakta çalışmayı özendirmeli mi?— 6 Nisan 2017
İngiltere son günlerde iş yerinde egzersizi zorunlu kılmak üzerine tartışıyor.
0
İngiltere son günlerde iş yerinde egzersizi zorunlu kılmak üzerine tartışıyor.
İngiltere Kalp Vakfı, bu hafta açıkladığı araştırmasında toplumun yaklaşık üçte birinin hareket etmediğini ortaya koydu.
Aynı araştırmaya göre egzersiz yapmayan 20 milyon İngiliz, her yıl sağlık sistemine 1.2 milyar sterlin (55.4 milyar Türk Lirası) maliyet anlamına geliyor.
İngiltere Kalp Vakfı, raporunda kalp krizi geçirenlerin yüzde 76’sının hareketsiz olduğunu da meydana çıkardı.
Araştırma sonuçlarının yayımlanmasının ardından İngiltere hareketsizlikle başa çıkmak için alınması gereken önlemler üzerine tartışmaya başladı.
ŞİRKETLER İÇİN KILAVUZ
İngiltere hükümeti 2015’te şirketler için çalışanlarının sağlığını güçlendirmek amacıyla bir kılavuz hazırlamıştı.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) tavsiyesi, sandalye üzerinde geçirilen uzun saatleri 1-2 dakikalık aktivitelerle bölmek.
Uzmanlara göre bir yıl boyunca günde üç saat, haftada beş gün ayakta durmak 10 maraton koşusuna eş değer.
Çözüm, son yıllarda birçok insanın yaptığı gibi yüksek bir masa kullanıp ayakta çalışmak olabilir.
SAĞLIKLI KALMAK İÇİN ÖNERİLEN EGZERSİZLER
NHS, 19-64 yaş arası yetişkinler için şu egzersizleri tavsiye ediyor:
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak