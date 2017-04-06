İş yerleri ayakta çalışmayı özendirmeli mi?

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İngiltere son günlerde iş yerinde egzersizi zorunlu kılmak üzerine tartışıyor.

İngiltere Kalp Vakfı, bu hafta açıkladığı araştırmasında toplumun yaklaşık üçte birinin hareket etmediğini ortaya koydu.

Aynı araştırmaya göre egzersiz yapmayan 20 milyon İngiliz, her yıl sağlık sistemine 1.2 milyar sterlin (55.4 milyar Türk Lirası) maliyet anlamına geliyor.

İngiltere Kalp Vakfı, raporunda kalp krizi geçirenlerin yüzde 76’sının hareketsiz olduğunu da meydana çıkardı.

Araştırma sonuçlarının yayımlanmasının ardından İngiltere hareketsizlikle başa çıkmak için alınması gereken önlemler üzerine tartışmaya başladı.

ŞİRKETLER İÇİN KILAVUZ

İngiltere hükümeti 2015’te şirketler için çalışanlarının sağlığını güçlendirmek amacıyla bir kılavuz hazırlamıştı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) tavsiyesi, sandalye üzerinde geçirilen uzun saatleri 1-2 dakikalık aktivitelerle bölmek.

Uzmanlara göre bir yıl boyunca günde üç saat, haftada beş gün ayakta durmak 10 maraton koşusuna eş değer.

Çözüm, son yıllarda birçok insanın yaptığı gibi yüksek bir masa kullanıp ayakta çalışmak olabilir.

SAĞLIKLI KALMAK İÇİN ÖNERİLEN EGZERSİZLER

NHS, 19-64 yaş arası yetişkinler için şu egzersizleri tavsiye ediyor:

Haftada en az 150 dakika orta tempolu veya 75 dakika yüksek tempolu egzersiz

Orta tempolu egzersizler: Yüksek hızda yürümek, düz yolda bisiklet kullanmak, doğa yürüyüşleri, voleybol

Yüksek tempolu egzersizler: Koşu, hızlı yüzme, yokuşlu yolda bisiklet kullanmak, futbol, ip atlama

Haftada bir veya iki gün tüm ana kasları kullandıracak güç egzersizleri

Güç egzersizleri: Ağırlık kaldırma, direnç bantlarıyla egzersiz, şınav çekme