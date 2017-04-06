Kadın polis uyuşturucudan gözaltına alındı

İngiltere‘de görev yapan, selfie fotoğraflarıyla internette ünlenen kadın memuru Kerry Reeve ve meslektaşı Adam Jackson, ahlak bürosunun baskınıyla evlerinde gözaltına alındı. Polisin dikkatli takibi, iki polisin A sınıfı uyuşturucu ticareti yaptığını ortaya çıkardı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

İki polis memuru da görevlerinden ihraç edildi ve Uluslarası Polis Suçları Komisyonu tarafından tüm polisleri kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gözaltına alınan polislerden Kerry Reeve, gösterilerde, futbol maçlarında ve diğer toplu alanlarda görev alan çevik kuvvet görevlisiydi. Kerry Reeve’in cesur paylaşımları onu kısa sürede meşhur etmişti. Gece görevinde yaptığı bir paylaşımında, “Gece devriyesindeyim. Hayır, stritpizci değilim!” yorumunu yapmıştı.