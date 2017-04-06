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Kavazoğlu ve Misaulis Londra’da anılacak

— 6 Nisan 2017

 

AKEL Partisi üyeleri Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Misaulis, ölümlerinin 52’nci yıldönümünde Londra’da yapılacak etkinlikle anılacak.

Kıbrıslı Rum ve Türklerin birlik ve barış içinde yaşaması için hayatlarını feda eden Kavazoğlu ve Misaulis, öldürülmelerinin üzerinden yarım asır geçmesine rağmen unutulmuyor. 11 Nisan 1965 tarihinde bir suikast sonucu öldürülen Kavazoğlu ve Misaulis için bugün (6 Nisan, Perşembe) yapılacak etkinliğe Kıbrıs Toplum Merkezi (Cypriot Community Centre) ev sahipliği edecek. Hasan Raif’in açılış konuşmasıyla başyacak etkinliğin ana konuşmacısı AKEL Partisi Politik Büro üyesi Nikos Ioannou olacak. Earlham Grove, Wood Green, Londra, N22 5HJ adresinde yer alan Kıbrıs Toplum Merkezindeki etkinlik 6 Nisan Perşembe (bugün) saat 19.30’da başlayacak.

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