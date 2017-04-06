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Liverpool’a iki yıl ceza!

— 6 Nisan 2017

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden LiverpoolStoke City‘li bir oyuncunun transferi için kurallara uygun olmayan yöntemlere başvurduğu gerekçesiyle ceza aldı.

İngiltere Premier Ligi’nin köklü külüplerinden biri olan Liverpool‘a şok bir ceza geldi. İngiliz kulübüne iki yıl boyunca Premier Lig’de geçerli olmak üzere 2 yıl boyunca transfer yasağı ve 100.000 Euro para cezası getirildi. Soruşturmaya konu olan olayın 11 yaşında Liverpool‘un U-12 takımına transfer edilen Stoke Cityli bir genç oyuncu ile ilgili olduğu ifade edildi.

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen cezanın sebebi Stoke Cityaltyapısında oynayan bir futbolcu hakkında usulsüz bir anlaşma yapılması olduğu öğrenildi. Transfer ambargosunun ikinci yılı üç yıllık bir süre için askıya alındı ve ancak başka bir ihlal durumunda faaliyete geçirileceği gelen bilgiler arasında. (SPORVADİSİ)

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