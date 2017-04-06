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Türkiye, İngiltere’ye farklı yenildi

— 6 Nisan 2017

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2. Grup’ta Türkiye U19 Kadın Milli Takımı, İngiltere‘ye 3-0 mağlup oldu.

Türkiye U19 Kadın Milli Takımı, UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2. Grup ilk maçında İngiltere U19 Kadın Milli Takımı ile karşı karşıya geldi. Manavgat Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 Nolu Saha oynanan karşılaşmada İngiltere‘nin gollerini 19. dakikada ZoeCross, 22. dakikada Brazil ve 77. dakikada Stanway attı. U19 Kadın Milliler gruptaki ikinci maçını 7 Nisan Cuma günü Çek Cumhuriyeti ile oynayacak. (İHA)

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