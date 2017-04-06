Tatile gitmeyen kalmasın

HAPPY Days Holiday’den bir ilk daha! Paket tatillerde ücretsiz araç kiralama fırsatı. HAPPY Days Holiday ile tatile gidenler ücretsiz araç kiralama şansı elde ediyor.

Happy Days Holiday Direktör’ü Saffet Başpınarlı, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte tatil planları yapanlara kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Happy Days Holiday, ‘paket tatil’ fırsatları ile Kuzey Kıbrıs’a gidecek müşterilerine bir haftalık ücretsiz araç kiralama hizmeti sunuyor. Kuzey Kıbrıs’ın birbirinden güzel otellerinde tatilin keyfini çıkarmak isteyen tatilciler, bir haftalık ücretsiz araç kiralama fırsatı ile ulaşım derdinden kurtulacak.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA TATİL FIRSATI

Sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a değil, dünyanın dört bir yanına en uygun fiyatlarla uçma ve oralarda konaklama Happy Days Holiday’de. Dünyaca ünlü tatil bölgeleri ve konaklama tesislerinde unutulmaz bir zaman geçirmek isteyenlere yüzlerce seçenek sunan firma, ödeme kolaylığı da sunuyor.

TATİL ÜCRETİNİZİ TAKSİTLE ÖDEYİN

Tatil planları yapan fakat gerekli bütçeyi ayırmada sıkıntı yaşayanlara Happy Days Holiday, taksitle ödeme imkanı sunuyor. Tatil ücretini bir anda ödemek istemeyen tatilciler firmanın belirlemiş olduğu depozitoyu ödedikten sonra belirlenen taksit oranı ile kalan bakiyeyi aylık ödeyebiliyor. Taksitle ödeme yapmak isteyen tatilcilerin yapması gereken tek şey uçuş tarihinden 8 hafta öncesine kadar ücretin tamamını ödemek.

“ATOL” OLMAYAN ACENTELERE DİKKAT

Güvenilir bir seyahat acentesinin sahip olması gereken ATOL uyeligi olamyan acentelerden alınan biletler ve konaklama hizmetleri her yıl onlarca kişinin tatilinin kötü geçmesine neden oluyor. Happy Days Holiday yetkilileri, tatile gitmek isteyenleri ATOL uyeligi konusunda uyarıyor. Yetkililer tatilcilere ATOL uyeliginin olmasini ve bu uyeligin geçerli olan acentelerden bilet ve konaklama almalarını öneriyor.

42 YILLIK TECRÜBE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Başta Londra olmak üzere Birleşik Krallık’ın hemen her yerinden tatile gitmek isteyenlerin aşina olduğu Hapy Days Holiday, 42 yıldır Türkçe ve İngilizce konuşan toplumlara hizmet veriyor. On yıllardır müşteri memnuniyeti, en uygun fiyat politikası ve karşılıklı güvenle müşterileriyle arasında sağlam köprüler inşa eden Happy Days Holiday, alanında uzman kişilerden oluşan bir kadroya sahip.

SORMADAN KARAR VERMEYİN

Uzun yıllardır Kuzey Londra’daki 341 Green Lanes, Harringay, N4 1DZ adresinde hizmet vermeye devam eden Happy Days Holiday’e sormadan tatil planı yapmayın. Tatil günlerinize ve bütçenize en uygun fırsatları yakalamak için 0208 800 3836 numaralı telefonu arayarak işin uzmanı ile görüşün.