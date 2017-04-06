Türk Ligi Veteran Cup’ta grup mücadelesi

Türk Ligi Veteran Cup’ta O45 ve O35 kategorilerinde maçlar grup aşamasında devam ediyor.

İsmi bir kez daha değişerek Sah Patisserie Cup adıyla oynanan O45 kategorisindeki kupa maçlarında şu sonuçlar alındı: Akdeniz-Yavruvatan: 4-2, Euromed-Yeni Boğaziçi: 2-0, Türkmenköy-Vadili: 3-0

King Food Centre Cup adıyla oynanan O35 kategorisindeki karşılaşmalara ise lig şampiyonu Anatolia katılmama kararı aldı. Diğer sonuçlar şöyle:

Yurtseven-Diyarbakır: 3-2, Gaziantepspor-Adanaspor: 4-0, Narlı FC-Akova: 2-0, Kaleburnu-Kafkas Gençlik: 5-1, Türkmenköy-Yeni Boğaziçi: 1-0