Türk Ligi Veteran Cup’ta grup mücadelesi

Kadın polis uyuşturucudan gözaltına alındı— 6 Nisan 2017
İngiltere’de görev yapan, selfie fotoğraflarıyla internette ünlenen kadın memuru Kerry Reeve ve meslektaşı Adam Jackson, ahlak bürosunun baskınıyla evlerinde gözaltına alındı.
Türk Ligi Veteran Cup’ta O45 ve O35 kategorilerinde maçlar grup aşamasında devam ediyor.
İsmi bir kez daha değişerek Sah Patisserie Cup adıyla oynanan O45 kategorisindeki kupa maçlarında şu sonuçlar alındı: Akdeniz-Yavruvatan: 4-2, Euromed-Yeni Boğaziçi: 2-0, Türkmenköy-Vadili: 3-0
King Food Centre Cup adıyla oynanan O35 kategorisindeki karşılaşmalara ise lig şampiyonu Anatolia katılmama kararı aldı. Diğer sonuçlar şöyle:
Yurtseven-Diyarbakır: 3-2, Gaziantepspor-Adanaspor: 4-0, Narlı FC-Akova: 2-0, Kaleburnu-Kafkas Gençlik: 5-1, Türkmenköy-Yeni Boğaziçi: 1-0
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak