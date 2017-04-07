Londra Gazete
Son haberler
7 Nisan 2017 - “Ankara Anlaşması bitmez”
7 Nisan 2017 - Yağmuralan Derneği’nden Kıbrıs açıklaması
7 Nisan 2017 - ÇAP’tan nezaket ziyaretleri
6 Nisan 2017 - Alevi Gençlerinden 2’nci dayanışma konseri
6 Nisan 2017 - İngiltere’de referandum oylaması başladı
Home / Toplum haberleri / “Ankara Anlaşması bitmez”

“Ankara Anlaşması bitmez”

— 7 Nisan 2017

Ulus Group’un kurucusu Haydar Ulus

 

KUZEY Londra’da her ölçekten çok sayıda işletmeye finans ve muhasebe alanında hizmet veren Ulus Group’un kurucusu Haydar Ulus, Brexit sonrası Ankara Anlaşmasının devam edeceğini savundu.

Londra’da Türkçe konuşan toplumların yakından tanıdığı bir isim olan Haydar Ulus hem mesleği hem de cemiyetçi yapısı nedeniyle esnaf ve iş insanlarıyla iç içe, bu nedenle piyasaların nabzını çok iyi tutuyor. İngiltere’deki Türkiyeli nüfusu yakından ilgilendiren Ankara Anlaşması’nın akıbeti ile Brexit sürecindeki İngiltere ekonomisinde yaşanan gelişmeleri Londra Gazeteye değerlendiren Haydar Ulus, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulus, Türkiye’de yaşayan birçok iş insanı ile sanatçının Ankara Anlaşması yoluyla ülkeden çıkmak istediğini anlattı.

ANKARA ANLAŞMASI KESİNTİYE UĞRAMAZ

Ankara Anlaşması’nın, Brexit nedeniyle kesintiye uğramayacağını savunan Haydar Ulus, bunun nedenini şöyle anlattı: “Ankara Anlaşması’nın Brexit’ten etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu, AB’nin hukuk ve sözleşmeleri altında olan bir anlaşma değil. Lozan Anlaşması’na dayanıyor. Avrupa Ekonomik Birliği kapsamında yapılan bir anlaşma. Avrupa Ekonomik Birliği ile AB birbirinden farklıdır.”

NEDEN; SİYASİ KARIŞIKLIK

Son zamanlarda Ankara Anlaşması’na yapılan başvuruların arttığını belirten Ulus, bu durumun, Türkiye’deki siyasi karışıklıkla bağlantılı olduğunu savundu. Ulus, “Ankara Anlaşması ile ilgili çok telefon alıyorum. Örneğin; Türkiye’de milyonlarca liralık mal varlığı olan bir işadamı, “Ben artık Türkiye’de yaşamak istemiyorum” deyip, Ankara Anlaşması yapmak istediğini söylüyor. Birçok sanatçı da bu yolla Türkiye’den çıkmak istiyor.” dedi.

YATIRIM VİZESİ OLARAK SÜRER

Söz konusu anlaşmanın, Brexit nedeniyle biteceğini düşünenlere, endişe etmemelerini tavsiye eden Ulus, “Bitmez… Adı Ankara Anlaşması olmaz da başka bir şey olur. İngiltere, ‘Yatırım Vizesi’ olarak, o kategorideki insanlara bir hak vermek zorunda. Aslında bu hak var. Sadece miktarını indirmeleri gerekiyor.” diye konuştu.

EKONOMİDE DURUM İÇ AÇICI DEĞİL

İngiltere ekonomisinin Brexit sürecindeki durumunu da değerlendiren Haydar Ulus, pek iç açıcı olmayan saptamalarda bulundu. Ulus, “İngiltere, 500 milyonluk Avrupa piyasasını elinin tersiyle itti. Muhafazakar Parti ise hiç gereği yokken referanduma giderek ayağına kurşun sıktı. Neticede piyasalar dengeye oturur. Ancak bu arada kim gider, kim kalır onu bilemem.” dedi.

Haber Okunma Sayısı: 77
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

06 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 840

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close