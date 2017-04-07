“Ankara Anlaşması bitmez”

KUZEY Londra’da her ölçekten çok sayıda işletmeye finans ve muhasebe alanında hizmet veren Ulus Group’un kurucusu Haydar Ulus, Brexit sonrası Ankara Anlaşmasının devam edeceğini savundu.

Londra’da Türkçe konuşan toplumların yakından tanıdığı bir isim olan Haydar Ulus hem mesleği hem de cemiyetçi yapısı nedeniyle esnaf ve iş insanlarıyla iç içe, bu nedenle piyasaların nabzını çok iyi tutuyor. İngiltere’deki Türkiyeli nüfusu yakından ilgilendiren Ankara Anlaşması’nın akıbeti ile Brexit sürecindeki İngiltere ekonomisinde yaşanan gelişmeleri Londra Gazeteye değerlendiren Haydar Ulus, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulus, Türkiye’de yaşayan birçok iş insanı ile sanatçının Ankara Anlaşması yoluyla ülkeden çıkmak istediğini anlattı.

ANKARA ANLAŞMASI KESİNTİYE UĞRAMAZ

Ankara Anlaşması’nın, Brexit nedeniyle kesintiye uğramayacağını savunan Haydar Ulus, bunun nedenini şöyle anlattı: “Ankara Anlaşması’nın Brexit’ten etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu, AB’nin hukuk ve sözleşmeleri altında olan bir anlaşma değil. Lozan Anlaşması’na dayanıyor. Avrupa Ekonomik Birliği kapsamında yapılan bir anlaşma. Avrupa Ekonomik Birliği ile AB birbirinden farklıdır.”

NEDEN; SİYASİ KARIŞIKLIK

Son zamanlarda Ankara Anlaşması’na yapılan başvuruların arttığını belirten Ulus, bu durumun, Türkiye’deki siyasi karışıklıkla bağlantılı olduğunu savundu. Ulus, “Ankara Anlaşması ile ilgili çok telefon alıyorum. Örneğin; Türkiye’de milyonlarca liralık mal varlığı olan bir işadamı, “Ben artık Türkiye’de yaşamak istemiyorum” deyip, Ankara Anlaşması yapmak istediğini söylüyor. Birçok sanatçı da bu yolla Türkiye’den çıkmak istiyor.” dedi.

YATIRIM VİZESİ OLARAK SÜRER

Söz konusu anlaşmanın, Brexit nedeniyle biteceğini düşünenlere, endişe etmemelerini tavsiye eden Ulus, “Bitmez… Adı Ankara Anlaşması olmaz da başka bir şey olur. İngiltere, ‘Yatırım Vizesi’ olarak, o kategorideki insanlara bir hak vermek zorunda. Aslında bu hak var. Sadece miktarını indirmeleri gerekiyor.” diye konuştu.

EKONOMİDE DURUM İÇ AÇICI DEĞİL

İngiltere ekonomisinin Brexit sürecindeki durumunu da değerlendiren Haydar Ulus, pek iç açıcı olmayan saptamalarda bulundu. Ulus, “İngiltere, 500 milyonluk Avrupa piyasasını elinin tersiyle itti. Muhafazakar Parti ise hiç gereği yokken referanduma giderek ayağına kurşun sıktı. Neticede piyasalar dengeye oturur. Ancak bu arada kim gider, kim kalır onu bilemem.” dedi.