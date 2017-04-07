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Birmingham City 3-1 kaybetti

— 7 Nisan 2017

Kerim Frei’nin 55’inci dakikada oyuna girdiği maçta Birmingham City Salı akşamı deplasmanda Brighton’a 3-1 mağlup oldu.

Championship’te Newcastle ile birlikte şampiyonluk mücadelesi  veren Brighton, 2-48-54’te attığı gollerle 3-0 öne geçti. Birmingham City bunlara 85’te karşılık verebildi.

28 bin 654 seyircinin izlediği maçtan sonra Birmingham City 40 maçta 46 puanla 18’inci sırada kaldı.

Birmingham City, 8 Nisan Cumartesi günü sahasında Derby’yi konuk edecek. Maçın başlama saati 15.00.

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