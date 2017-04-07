Birmingham City 3-1 kaybetti

Londra Gazete olarak Facebook’ta gerçekleştirdiğimiz referandum anketinde “Hayır” oyları önde gidiyor. Türkiye’de yapılmak istenen Anayasa değişikliği için gerçekleştirilecek referandum kapsamında Birleşik Krallık sınırları oy kullanma işlemleri 6 Nisan Perşembeden itibaren başladı. Londra ve Edinburgh Başkonsoloslukları tarafından kurulan iki ayrı seçim merkezinde oy kullanma heyecanı yoğun olarak devam ediyor. Şu ana kadar sadece Londra’da yaklaşık 11…