Birmingham City 3-1 kaybetti

Thames Nehri’ne düşen kadın öldü— 7 Nisan 2017
22 Mart’ta Londra’da İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda Thames Nehri’ne düşen Romanya vatandaşı Andreea Cristea hayatını kaybetti.
Kerim Frei’nin 55’inci dakikada oyuna girdiği maçta Birmingham City Salı akşamı deplasmanda Brighton’a 3-1 mağlup oldu.
Championship’te Newcastle ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Brighton, 2-48-54’te attığı gollerle 3-0 öne geçti. Birmingham City bunlara 85’te karşılık verebildi.
28 bin 654 seyircinin izlediği maçtan sonra Birmingham City 40 maçta 46 puanla 18’inci sırada kaldı.
Birmingham City, 8 Nisan Cumartesi günü sahasında Derby’yi konuk edecek. Maçın başlama saati 15.00.
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