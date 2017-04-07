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ÇAP’tan nezaket ziyaretleri

— 7 Nisan 2017

Büyükelçilik Müsteşarı Sercan Evcin, ÇAP Başkanı Servet Hassan ve YK üyesi Rıdvan Hacıbedel

İNGİLTERE merkezli çatı kuruluşu Çanakkale Anma Platformu’nun temsilcileri kısa bir zaman önce görevine başlayan Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Müsteşarı Sercan Evcin’e ziyarette bulunarak yeni görevleri nedeniyle kutladı.

BAŞKONSOLOS ERGİN’E “HOŞGELDİNİZ” ZİYARETİ

Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) Yönetim Kurulu’nu temsilen ziyarete katılan Başkan Servet Hassan ve Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Bozkuş ve Maviş Fuchs, Başkonsolos Çınar Ergin’e  “Hoşgeldiniz” ziyaretinde bulunarak huzurlu ve başarılı bir dönem diledi. ÇAP’ın faaliyetleri hakkında bilgi veren temsilciler Başkonsolos Ergin’i etkinliklerinde görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade ettiler.

Başkonsolos Çınar Ergin, sivil toplum çalışmalarına büyük önem verdiğini vurgulayarak İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına kapılarının her zaman açık olduğunu ve sivil toplum faaliyetlerini yakından takip etmeyi arzu ettiğini ifade etti. Ergin, ÇAP Başkanı Servet Hassan ve Yönetim Kurulu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Başkonsolos Çınar Ergin, Servet Hassan, Maviş Fuchs ve Süleyman Bozkuş.

MÜSTEŞAR EVCİN’DEN ÇALIŞMALARA DESTEK

ÇAP Başkanı Servet Hassan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Maviş Fuchs ve Rıdvan Hacıbedel Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nde görevli Müsteşar Sercan Evcin’e nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmaları hakkında bilgi verdi. Müsteşar Evcin toplumda birlik ve beraberliği sağlamanın önemine vurgu yaparak ÇAP Yönetim Kurulu’na çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bünyesinde dokuz derneği barındıran ÇAP Başkanı Servet Hassan, “Çanakkale Anma Platformu İngiltere Türk toplumunu ortak değerlerimizin etrafında bir araya getirecek etkinlikler düzenleyerek ‘Çanakkale Ruhu’nu diri tutmaya çalışıyor. Ziyaretlerimizde tarafımıza gösterilen yakın ilgi nedeniyle her iki makama da çok teşekkür ederiz. Yeni görevleri hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

ÇAP Temsilcileri Servet Hassan ve Maviş Fuchs Büyükeçilik Müsteşarı Sercan Evcin’i ziyaret ettiler.

ÇANAKKALE ANMA PLATFORMU

ÇAP kar amacı gütmeyen bir çatı örgütüdür. Türk ve dünya tarihi için önemli sonuçlar doğuran Çanakkale Savaşı ve günümüze etkileri hakkında eğitici ve öğretici etkinlikler düzenlemek ve savaşan milletler arasında dostluk ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla Çanakkale Savaşı’nın yüzüncü yılında, 18 Mart 2015 tarihinde kurulmuştur. İngiltere Türk toplumunun birlik ve beraberliğini sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı ve toplumumuzda ‘Çanakkale Ruhu’nu canlı tutmayı amaçlar.

ÇAP,  Britanya Türk Kadınları Derneği, Genç Türkler Kulübü, İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, İngiltere Türk Diyanet Vakfı, İngiltere Türk Öğretmenler Derneği, İngiltere Mustafa Kemal Derneği, İngiltere Pekünlüler Kültür Derneği, Turkish Forum UK ve Türk Yaşlılar Kulübü olmak üzere dokuz dernekten oluşur.

ÇAP hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler CanakkalePlatformu@yahoo.co.uk  adresine yazabilir ya da 077 8890 8803’den Genel Koordinatör Servet Hassan’a ulaşabilirler.

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