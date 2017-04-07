Enfield’da vurulan adam yaşam mücadelesi veriyor

Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde dün (Çarşamba) akşamı saat 21.45 sularında gerçekleşen olayda, bir adam silahla vurularak yaralandı.

Hayati riski olduğu açıklanan 20 yaşındaki adamın ne için ve kim tarafından vurulduğu daha belli olmazken, Enfield Independent‘ın yaptığı açıklamaya göre polis görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.

Anonim olarak durumla ilgili açıklama yapmak isteyenlerin Crimestoppers’ı 0800 555 111 numaralı hattan aramaları veya