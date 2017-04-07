Güney Londra’da altın alışverişinin tek adresi: AKDENİZ JEWELLERY

Güney Londra’nın tek Türk kuyumcusu olan Akdeniz Jewellery, Şaban Korkmazoğlu yönetiminde yaklaşık 20 yıldır müşterilerine, kaliteli hizmet, uygun fiyat ve satış sonrası garanti sunuyor. Walworth Road’da hizmet veren Akdeniz’de; tamamı Türkiye’den getirilen altın ve set çeşitleri ile pırlanta modelleri göz kamaştırıyor.

“BU İŞİN ÇIRAKLIĞINDAN GELDİM”

Ağırlıkla Kuzey Kıbrıslı olmak üzere Türkçe konuşan toplumların da bulunduğu söz konusu bölgede, müşteri kitlesinin genelde Afrika kökenlilerden oluştuğunu söyleyen Şaban Korkmazoğlu, “Özel siparişler de alıyoruz. Ayrıca hem müşterilerimizin hem de bölgedeki diğer kuyumcu esnafının tamir işlerini biz yapıyoruz. Ben uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteriyorum. Asıl mesleğim; altın tamirciliği. Dolayısıyla bu işin çıraklığından geldim ve her kademesini çok iyi bilirim” dedi.

“DÜRÜSTLÜK EN ÖNEMLİSİ”

Güney Londra’daki müşteri potansiyelinden yıllardır gayet güzel bir pay aldıklarını, tasarım ve ürün çeşitliliğine her zaman özel önem verdiklerini anlatan Korkmazoğlu, kuyum sektöründe dürüstlüğün önemine de işaret etti. “Bu meslekte dürüstlük ve hizmetini, satış sonrasında da aynı şekilde yerine getirmek çok önemli” diyen Korkmazoğlu, müşterilerini her zaman doğru yönlendirmiş olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

“BÜTÜN ÜRÜNLERİMİZ SERTİFİKALI”

Şaban Korkmazoğlu şöyle devam etti: “Müşterilerimize altın ve mücevher alışverişi yaparken bütün seçenekleri ve sonrasında olabilecekleri tüm netliğiyle anlatıyoruz. Ürünlerimizin tamamı İngiltere merkezli World Gemological Institute’den (WGI) sertifikalı. Sattığımız tüm ürünlerimizin arkasındayız ve bu, her zaman böyle oldu. Hedefimiz; kaliteli hizmetimizi bundan sonra da aynen devam ettirmek ve başarı çıtamızı daha yükseğe koymak. Altınbaş’ın yetkili satıcısıyız ve burada, Türk altın tasarımlarını yıllardır yabancılara en iyi şekilde tanıtıyoruz.”

“ALTINDA FİYAT DAHA DA YÜKSELECEK”

Kuyumculuk piyasasındaki güncel gelişmeler hakkında da bilgiler paylaşan Korkmazoğlu, 2016 yılsonu itibariyle gramı 30,70 pound olan altında fiyatın şimdilerde 31,50’ye kadar yükseldiğini ifade etti. Korkmazoğlu, “Özellikle Ortadoğu’daki siyasi karışıklığa bağlı olarak altında fiyatın daha da yükseleceği öngörülüyor. Ancak altın; fiyatı düşse de çıksa da bizim toplum için her zaman en güvenli yatırım aracıdır” diye konuştu.

Akdeniz Jewellery hakkında daha fazla bilgi almak için 020 7701 7437 numaralı telefonu arayabilir veya 356 Walworth Road, London, SE17 2NF adresine gidebilirsiniz.