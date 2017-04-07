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İngiltere’den “Kıbrıs’ta Çözümü İstiyoruz” mesajı

— 7 Nisan 2017

Nikos Kotzias ve Boris Johnson.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin Kıbrıs müzakerelerinde çözüme ulaşılmasını arzuladığını söyledi.

Johnson, Atina ziyaretinde bir araya geldiği Yunan mevkidaşı Nikos Kotzias ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu.
İngiltere’nin AB‘den ayrılmasına (Brexit) ilişkin sürecin iki yılda tamamlanabileceğini vurgulayan Johnson, “Bizim için makul olan (göç konusunda) kontrol sahibi olabilmek. Kapıyı kapatmak niyetinde değiliz. Sadece, ana kara AB ve dünyanın geri kalanındaki dostlarımız ve ortaklarımız gibi bir sisteme sahip olmak istiyoruz.” dedi.
Johnson, Kıbrıs konusunda iki tarafın liderlerinin büyük bir çaba gösterdiğine işaret ederek, “En büyük desteği ve teşviği hak ediyorlar. Biz, Birleşik Krallık olarak bunu istiyoruz. Biz, çözümü görmek istiyoruz. Elimizden geldiğince teşvik edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Kotzias, İngiliz halkının AB‘den ayrılma yönündeki kararına saygı duyduklarını kaydederek, “Mümkün olan en iyi anlaşmayı, iki tarafın faydasına olacak şekilde sağlamak istiyoruz.” diye konuştu.
İngiltere’de 75 bin Yunan vatandaşının olduğunu belirten Kotzias, bu süreçten hem vatandaşlarının hem de Yunanistan‘ı ziyaret eden milyonlarca İngiliz turistin etkilenmesini istemediklerini ifade etti. (AA)

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