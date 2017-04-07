İspanyol Ferrovial, Brexit nedeniyle yatırım planlarını durdurdu

İngiltere‘nin başkenti Londra‘daki en büyük havalimanı Heathrow’un sahibi olan İspanyol Ferrovial şirketi İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden (AB) çıkışına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırım planlarını durdurduğunu açıkladı.

İspanya’nın ABC gazetesi ve İngiliz yayın kurumu BBC‘nin haberine göre yılda toplam 75 milyon yolcu kapasitesine sahip Londra‘nın en büyük havalimanı Heathrow’u portföyünde bulunduran Ferrovial’in Yönetim Kurulu Başkanı Rafael de Pino, İngiltere‘de artan belirsizlikler nedeniyle yatırım planlarını durdurduklarını belirtti.

İngiltere’de şu an için bir fırsat görmediğini belirten de Pino, uzun vadede ancak belirsizliklerin azalmasıyla Brexit’in avantajlarının görülebileceğini söyledi. Heathrow Havalimanı’ndan yapılan açıklamada ise de Pino’nun açıklamalarında havalimanının genişletilmesine ilişkin yatırımları kastetmediği belirtildi.

İngiltere hükümeti, uzun süren tartışmaların ardından geçen yıl ekim ayında havalimanının üçüncü bir pist inşa edilerek genişletilmesini kararlaştırmıştı.(AA)