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İsveç’in başkenti Stockholm’de terör saldırısı

— 7 Nisan 2017

Fotoğraf: @JohnBackvid/Twitter

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir kamyonla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İsveç Başbakanı Löfven olayın terör saldırı olduğunu açıkladı. Saldırıyla bağlantılı gözaltı olmadığı belirtildi. Kamyonla mağazaya giren saldırganın kaçtığı öne sürülüyor.

İsveç’in başkenti Stockholm merkezindeki Drottninggatan’da yerel saatle 15.00’te bir kamyon insan kalabalığının arasına daldı. Kamyon daha sonra bir alışveriş merkezine girerek durdu İsveç polisi saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Kamyonla alışveriş merkezine giren saldırganın kaçtığı iddia ediliyor.

Saldırı sonrası insanların sokakta panik içerisinde kaçıştı. Bölgeyi kordon altına alan İsveç polisi vatandaşlardan kent merkezinden uzak durmalarını istedi.

METRO ULAŞIMA KAPATILDI

Güvenlik önlemleri arttırıldı, kentteki tüm metro hatları ulaşıma kapatıldı. İsveç Parlamentosu da önlem olarak boşaltıldı.

Başkent Stockholm’daki ana tren istasyonunun tahliye edilmesi emri verildi.

İSVEÇ BAŞBAKANI: TERÖR SALDIRISI

İsveç Başbakanı Stefan Löfven saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını söylemişti. Başbakan Löfven olayın bir terör saldırı olduğunu da belirtti. Geçtiğimiz yıl Fransa’da ve bu yıl başında Almanya’nın Berlin kentinde araçlarla terör saldırıları düzenlenmişti. Londra Westminster köprüsünde meydana gelen saldırı ise iki hafta önce gerçekleşmişti. (NTV Haber)

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