Londra saldırısında ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi— 7 Nisan 2017
Başkent Londra’da 22 Mart’ta yaşanan terör saldırısında ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Polisten yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralanan 31 yaşındaki Romanya vatandaşı Andreea Cristea’nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Cristea, Westminster Köprüsü üzerinde saldırganın kullandığı araçla çarpması sonucunda Thames Nehri’ne düşmüştü. SALDIRI GÜNÜ EVLENME TEKLİFİ ALACAKTI Romanya’nın Londra Büyükelçisi Dan Mihalache, Cristea’nın erkek arkadaşının olayın…
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