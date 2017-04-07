Londra’da Referandumun ikinci günü – Özel Haber

İrfan Binboğa

İsrafil Erbil









Londra Başkansolosu Çınar Ergin

Denis Ali Kaya

Hüseyin Dino

İrfan Şahin

Soner Bey (solda)

Yağan ailesi

























Haber & Fotoğraflar: Onur Uz

TÜRKİYE’DE değiştirilmek istenen Anayasa için halk oylamasına katılarak oy vermek isteyen Birleşik Krallık’taki vatandaşlar, Londra’daki oylamaların ikinci gününde şu ana dek yaklaşık 10 bin 500 oy kullandı.

İlk gün olduğu gibi, toplam 35 sandığın kurulduğu Novotel West London’a gelen vatandaşlar oylamaya büyük ilgi gösterdiler. İngiltere’nin dört bir yanından gelerek önceliklerini referanduma verdiğini açıklayan vatandaşların hemen hepsi, sandıktan çıkacak sonucun Türkiye’nin geleceğini radikal olarak değiştireceğini düşünüyor.

Londra Gazete olarak sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar seçmenlerle yaptığımız söyleşiler sonucu vatandaşların referendum hakkındaki fikirlerini aldık.

Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’in de eşiyle oy kullandığı ve öğle saatlerinde üç bini geçen oyların verildiği günde, toplumun tanınan simalarından Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, UETD UK Başkanı Turhan Özen ve CHP UK Başkanı Hasan Dikme de sandık başlarında görev aldılar.

Londra Gazete’ye konuşan Yağan ailesi, oylarının “Hayır” yönünde olduğunu belirtirken, oy kararlarına yön veren faktörün Türkiye’nin demokratik geleceği olduğunu belirtti.

Abdülkair Özdemir ise, “Evet” oyunun daha güçlü bir Türkiye için olduğunu belirterek mevcut anayasanın darbelerin önünü açtığını, bu sebeple değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Soner Bey ise, oy kararına yön veren en önemli faktörün Türkiye’deki gençliğin demokratik bir geleceğe sahip olması isteği olduğunu belirtti.

İrfan Binboğa, yaptığı açıklamada Türkiye’nin demokrasi anlamında önemli bir eşikte olduğunu, “Evet” çıkması durumunda böyle bir demokratik referandumu dahi göremeyebileceğimizi savundu. Binboğa açıklamasının sonunda demokrasi ve insan hakları için “Hayır” oyu kullandığını belirtti.

UETD UK Başkanı Turhan Özen, yaptığı açıklamada oyunun “Evet” olduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Şu an Türkiye’deki siyasal sistemde bir karmaşıklık var. Bir tarafta %52 ile iktidara gelmiş bir Cumhurbaşkanı diğer tarafta ise %42 ile mecliste yönetme iradesine sahip bir Başbakan var ve bunların 1980 anayasasıyla, ordunun yaptığı bir anayasa ile Cumhurbaşkanına çok fazla yetkiler verilmiş durumda. Bu sebeple Başbakan ve Cumhurbaşkanının rolleri çakışıyor ve bu da problemlere yol açıyor. Bunun en yakın örneği de geçtiğimiz dönemde koalisyonun kurulamaması.”

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, oyunun “Hayır” olduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Türkiye hiç bu kadar ikiye bölünmemişti. Hemen bir an önce toplumuzda tarafların beraber yaşayacağı bir ülke için çalışmamız lazım. Herkesin mutabık kaldığı bir Anayasanın yazılması, tek kişi rejimlerinde mümkün olamaz ve bu Anayasalar demokratik de olmaz. Bu sebeple bu referandumdan “Hayır” oyunu çıkarmamız gerekiyor.”

Hammersmith metro çıkışında seçmenleri seçim merkezine yönlendiren gönüllü görevli Hüseyin Dino ise, oyunun “Hayır” olduğunu ve bunun sebebinin diktatör bir yönetici istemediğini belirtti.

“Tek adam rejimleri çok tehlikelidir – bu rejimler gerek eğitimi gerek askeri donanımı gerekse de demokratik düzeni tek bir merciiye bağlamaktır ki bu da diktatörlüğün önünü açmak olur.”

Oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar 6-7-8-9 Nisan tarihleri arasında sabah 9’dan akşam saat 9’a kadar 1 Shortlands, Hammersmith, London W6 8DR adresine bulunan seçim merkezine oy kullanma işlemleri gerçekleştirebilecekler.