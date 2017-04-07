Referandum anketimizde “Hayır” önde

Thames Nehri’ne düşen kadın öldü— 7 Nisan 2017
22 Mart’ta Londra’da İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda Thames Nehri’ne düşen Romanya vatandaşı Andreea Cristea hayatını kaybetti.
Londra Gazete olarak Facebook’ta gerçekleştirdiğimiz referandum anketinde “Hayır” oyları önde gidiyor.
Türkiye’de yapılmak istenen Anayasa değişikliği için gerçekleştirilecek referandum kapsamında Birleşik Krallık sınırları oy kullanma işlemleri 6 Nisan Perşembeden itibaren başladı. Londra ve Edinburgh Başkonsoloslukları tarafından kurulan iki ayrı seçim merkezinde oy kullanma heyecanı yoğun olarak devam ediyor.
Şu ana kadar sadece Londra’da yaklaşık 11 bin 500 vatandaş oy kullandı. Sandıktan ne çıkacağı henüz bilinmiyor fakat yaptığımız anketler “Hayır” oyu kullanan vatandaşların daha çok olduğu yönünde.
“HAYIR” %30 ÖNDE
Londra Gazete olarak iki gündür resmi Facebook sayfamızda gerçekleştirdiğimiz canlı oylama sonuçlarına göre 1150 takipçimiz “Hayır” oyu kullanırken, 800 okuyucumuzsa “Evet” oyu kullandı. 4 saat süren canlı oylamaların ilk günün 541 kişi “Evet” oyu, 806 kişiyse “Hayır” oyu; ikinci günündeyse 259 kişi “Evet” oyu, 346 kişiyse “Hayır” oyu kullandı. İki günlük sonuçlara göre tercihler arasındaki farka göre “Hayır” oyları %30 oranında daha fazla.
CANLI ANKET DEVAM EDECEK
Birleşik Krallık’ta yaşayan vatandaşların oy tercihlerini ölçmek için gerçekleştirdiğimiz canlı anketler yarın ve Pazar günü de devam edecek. Facebook sayfamızı beğenerek sizler de oy kullanabilir ve hatta yayınımızı paylaşarak diğer vatandaşların katılmasını sağlayabilirsiniz.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak