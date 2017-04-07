Referandum anketimizde “Hayır” önde

Londra Gazete olarak Facebook’ta gerçekleştirdiğimiz referandum anketinde “Hayır” oyları önde gidiyor.

Türkiye’de yapılmak istenen Anayasa değişikliği için gerçekleştirilecek referandum kapsamında Birleşik Krallık sınırları oy kullanma işlemleri 6 Nisan Perşembeden itibaren başladı. Londra ve Edinburgh Başkonsoloslukları tarafından kurulan iki ayrı seçim merkezinde oy kullanma heyecanı yoğun olarak devam ediyor.

Şu ana kadar sadece Londra’da yaklaşık 11 bin 500 vatandaş oy kullandı. Sandıktan ne çıkacağı henüz bilinmiyor fakat yaptığımız anketler “Hayır” oyu kullanan vatandaşların daha çok olduğu yönünde.

“HAYIR” %30 ÖNDE

Londra Gazete olarak iki gündür resmi Facebook sayfamızda gerçekleştirdiğimiz canlı oylama sonuçlarına göre 1150 takipçimiz “Hayır” oyu kullanırken, 800 okuyucumuzsa “Evet” oyu kullandı. 4 saat süren canlı oylamaların ilk günün 541 kişi “Evet” oyu, 806 kişiyse “Hayır” oyu; ikinci günündeyse 259 kişi “Evet” oyu, 346 kişiyse “Hayır” oyu kullandı. İki günlük sonuçlara göre tercihler arasındaki farka göre “Hayır” oyları %30 oranında daha fazla.

CANLI ANKET DEVAM EDECEK

Birleşik Krallık’ta yaşayan vatandaşların oy tercihlerini ölçmek için gerçekleştirdiğimiz canlı anketler yarın ve Pazar günü de devam edecek. Facebook sayfamızı beğenerek sizler de oy kullanabilir ve hatta yayınımızı paylaşarak diğer vatandaşların katılmasını sağlayabilirsiniz.