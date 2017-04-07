‘Sezonun En İyi Golü’ için sekiz adaydan beşi Erhun’a ait

Enfield’da vurulan adam yaşam mücadelesi veriyor— 7 Nisan 2017
Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde dün (Çarşamba) akşamı saat 21.45 sularında gerçekleşen olayda, bir adam silahla vurularak yaralandı.
Kulüp taraftarlarının oylarıyla belirlenecek sezonun golü için sekiz gol aday gösterilirken, bunlardan beşi Erhun Öztümer’e ait. 18 Nisan tarihine kadar devam edecek oylamada Erhun Öztümer, aday gösterildiği gollerini şu takımlara attı.
İKİ KEZ SKY BET’İN ÖDÜLÜNÜ ALDI
Bu yıl lig maçlarında şu ana kadar 14 kez rakip fileleri sarsan Erhun Öztümer, sponsor Sky Bet tarafından düzenlenen ‘Ayın En Güzel Golü’ Yarışması’n da iki kez birinci seçilerek ödüllendirilmişti. Kıbrıslı Türk futbolcu Swindon Town ve Bolton Wanderers ağlarına 40’ar yard’dan attığı gollerle ödülün sahibi olmuştu.
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