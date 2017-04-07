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‘Sezonun En İyi Golü’ için sekiz adaydan beşi Erhun’a ait

— 7 Nisan 2017

Erhun Öztümer (soldan üçüncü) bir gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşırken. (Fotoğraf: Walsall FcC website)

Kulüp taraftarlarının oylarıyla belirlenecek sezonun golü için sekiz gol aday gösterilirken, bunlardan beşi Erhun Öztümer’e ait. 18 Nisan tarihine kadar devam edecek oylamada Erhun Öztümer,  aday gösterildiği gollerini şu takımlara attı.

  • 8 Ağustos 2016-AFC Wimbledon
  • 22 Ekim 2016-Swindon Town (ilk gol)
  • 22 Ekim 2016-Swindon Twon (ikinci gol)
  • 29 Ekim 2016-Coventry City
  • 11 Şubat 2017-Bolton Wanderers

İKİ KEZ SKY BET’İN ÖDÜLÜNÜ ALDI

Bu yıl lig maçlarında şu ana kadar 14 kez rakip fileleri sarsan Erhun Öztümer, sponsor Sky Bet tarafından düzenlenen ‘Ayın En Güzel Golü’ Yarışması’n da iki kez birinci seçilerek ödüllendirilmişti. Kıbrıslı Türk futbolcu Swindon Town ve Bolton Wanderers ağlarına 40’ar yard’dan attığı gollerle ödülün sahibi olmuştu.

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