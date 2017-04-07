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Thames Nehri’ne düşen kadın öldü

— 7 Nisan 2017

Yaralı  kurtulan erkek arkadaşıyla görülen Romanya vatandaşı Andreea Cristea kurtarılamadı.

22 Mart’ta Londra’da İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda Thames Nehri’ne düşen Romanya vatandaşı Andreea Cristea hayatını kaybetti.

31 yaşındaki Andreea Cristea, saldırgan aracını Westminister Köprüsü üzerinde yürüyen kalabalığın üzerine sürdüğü sırada nehre düşmüştü.

Yaklaşık 3 haftadır tedavi altında olan 31 yaşındaki Cristea, saldırıda hayatını kaybeden beşinci kişi oldu.

Cristea’nın ölümünün ardından ailesi yazılı bir açıklama yaptı:

“Bizim yeri doldurulamaz sevgili Andreea’mız, kızımız, kardeşimiz, arkadaşımız, düşünebileceğiniz en eşsiz, en yaşama bağlı kişi, ruhsuz ve yüreksiz bir saldırıya iki haftadan uzun bir süre mücadele ettikten sonra hayatlarımızdan çıktı.

“O, her zaman kalbimizde olacak ve ışığıyla hatırlanacaktır”

TOPLANAN PARA YARDIM KURULUŞLARINA AKTARILACAK

Aile, Cristea’nın tedavisi için toplanan paranın da yardım kuruluşlarına aktarılacağını açıkladı.

Saldırı sırasında ayağı kırılan Cristea’nın erkek arkadaşı Andrei Burnaz, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Çiftin, Burnaz’ın doğum gününü kutlamak için Londra’da tatilde olduğu ve saldırı günü Andrei Burnaz’ın sevgilisine evlenme teklif etmeyi planladığı açıklandı.

Saldırgan Masood tarafından kullanılan aracın kaldırımdaki Burnaz’a çarptıktan sonra Cristea’yı Thames Nehri’ne düşürdüğü düşünülüyor.

IŞİD ÜSTLENMİŞTİ

Saldırgan Khalid Masood, Westminster Köprüsü’nde aracını yayaların üzerine sürdükten sonra parlamento binası dışında silahsız bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Masood burada bir başka polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti. (BBCTÜRKÇE)

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