Tusk ve May, Brexit’i görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi. May-Tusk görüşmesi İngiltere Başbakanlık ofisi “10 Numara”da gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşmeye ilişkin İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada görüşmede İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci (Brexit) ile Cebelitarık konularının ele alındığı bildirildi.

Başbakan May’in Tusk’a, AB üyesi 27 ülkenin Brexit müzakere taslağına onay vermesinin ardından müzakerelerin resmen başlaması için sabırsızlandığını ilettiği aktarılan açıklamada, May’in Brexit’i takiben ülkesinin AB ile derin ve özel bir ortaklık arzuladığını söylediği kaydedildi.

May’in “Cebelitarık konusunda ülkesinin tutumunun değişmediğini” vurguladığı belirtilen açıklamada, “Halkının rızası olmadan Cebelitarık’ın egemenliğine ilişkin herhangi bir müzakere yapılmayacak.” ifadesi kullanıldı.

GÖRÜŞME HEP OLDUĞU GİBİ GEÇTİ

Öte yandan Tusk, görüşmenin ardından Başbakanlık binasından ayrılırken kapıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

Tusk, görüşmenin başarılı geçip geçmediği yönündeki soruyu sadece “Hep olduğu gibi” ifadesiyle yanıtladı.

İNGİLTERE-AB ARASINDAKİ CEBELİTARIK GERİLİMİ

AB’nin, Brexit müzakere taslağında, Cebelitarık’ın birlik ile bundan sonraki ilişkileriyle ilgili olarak İspanya’ya veto hakkı tanıması İngiltere’nin tepkisini çekmişti.

Müzakere taslağında, Brexit konusunda sağlanacak herhangi anlaşmanın, İngiltere ile İspanya arasında özel bir anlaşma olmadıkça Cebelitarık’a uygulanmayacağı kaydedilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin Cebelitarık konusunda “kararlı bir duruşu” olacağını duyururken, İngiltere’de bazı kesimler tarafından AB’ye yolladığı 6 sayfalık 50. madde mektubunda Cebelitarık’ı anmamakla eleştiriliyordu.

300 YILI AŞKIN İNGİLİZ EGEMENLİĞİ

İspanya’nın güneyinde yer alan Cebelitarık yarımadası 300 yılı aşkın süredir İngiliz egemenliğinde bulunuyor. Savunma ve dışişleri konusunda İngiltere’ye bağlı olan bölge, diğer alanlarda kendi kendisini yönetiyor.

İspanya’nın da üzerinde hak iddia ettiği Cebelitarık, 1967 ve 2002’de yapılan iki referandumda da bu ülkenin egemenliğine girmeyi reddetmişti.(AA)