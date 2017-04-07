Ümit Karan’dan, Göztepe Football Academy’ye ziyaret

Kuruluşu çok yeni olmasına karşılık adını hızla duyuran Göztepe FC London Football Academy’nin öğrenci sayısı da artıyor.

7-15 yaş grubunda başlayan çalışmalara, ailelerin istekleri üzerine 5-6 yaş grubu da eklendi. Hüseyin Yöney, Bora Örsel ve Ali Ege Çatal’dan oluşan eğitici kadrosuna dördüncü isim de eklendi. Türkiye’de futbol kariyeri bulunan, Londra’da üç yıldan beri çeşitli futbol okullarından deneyimli Ertürk Bitek de Göztepe FC London Football Academy’nin antrenör kadrosuna katıldı.

ÜMİT KARAN’DAN ZİYARET

Haftada üç gün iki adreste devam eden çalışmaları geçtiğmiz günlerde Galatasaray ve Türk Milli Takımı’nın eski yıldızı Ümit Karan da ziyaret etti. Ünlü futbol adamı antrenman sahasında küçük futbolcu adayları ile biraraya gelerek, onlarla fotoğraf çektirdi. Ümit Karan, okulun çalışmaları için de başarılar diledi.

Berlin doğumlu olan Ümit Karan, Berlin Türkiyemspor’da başlayan başarılı kariyerini daha sonra Gençlerbirliği, Galatasaray ve Eskihirspor’da sürdürmüştü. Karan, Galatasaray forması altında 170 maçta 72 gol kaydetmişti. Milli Takımda da 10 kez şans bulan Ümit Karan, üç de gol atmıştı.

ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ

Göztepe FC London Football Academy’nin yöneticiliğini de Bora Örsel’le birlikte yürüten Hüseyin Yöney, katılımların her geçen gün arttığna dikkat çekti. Yöney, “Çok güzel tepkiler almaya başladık. Gelen çocuklarımız çok mutlu ve keyifliler. Bu da bizi ekstra mutlu ve motive ediyor” dedi.

Antrenmanların yapıldığı saha sayısı ise ikiye yükseldi. Sahaların adresleri şöyle:

Drapers Field, Temple Mills Lane, Leyton, London E15 2DD

Cumartesi: 10.00-11.30

Pazar: 10.30-12.00

Aylward Academy, Windmill Road, Edmonton, London N18 1N8

Çarşamba: 17.00-18.00

Göztepe FC London Futbol Akademi’ye kayıt yaptırmak için başvurulacak telefon numaraları ve adresler şöyle:

Bora Orsel: 07786 263 227-Hüseyin Yuney: 07711 142 490, Facebook: goztepefclondon academy, Email: goztepefclondon@gmail.com, Internet: www.goztepe.com.tr