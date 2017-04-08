Alkol satımında yeni uygulamalar

GEÇTİĞİMİZ hafta hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, alkol satımı ve servisi yapan her iş yeri çalıştığı dağıtımcısının yasal çerçeveler dahilinde işleyiş gösterdiğinden emin olmak zorunda.

1 Nisan 2017 tarihiyle online olarak işleyişe geçen sistemde alkol dağıtımcılarının “Alkol Toptancılığı Kaydı” (Alcohol WholeSale Registration Scheme) sorgulanacak. Bu sayede alkol alımı yapan ticari birimler HMRC’den onaylı toptancı listelerine ulaşarak kendi çalıştıkları ve toptan satım yapan şirketlerinden kayıt durumuna ulaşabilecek. Uygulamaya geçirilen yeni platform ile sahte kayıt ve sertifikasyon eksikliğinden doğan dolandırıcılık durumlarının ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi planlanıyor. Alkol satımı yapan pub, bar, restoran, kafe gibi mekanların öncelikli olarak güven dayanağı olması beklenen platformun, senelik 1,8 milyar pound alkol satışı vergisi kaçakçılığının önüne geçmesi umuluyor.

HMRC’den Alkol ve Tütün Direktör Yardımcısı Laura Squire, yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

“Beraber çalıştığınız toptan dağıtımcı şirketlerin yasal işleyişleri sizlerin de yasal konumuzu etkilediğinden, AWRS’den düzenli kontrollerinizi yapmak hem sizi güvenli kılar, hem de vergi kaçakçılığı durumlarında bizlerin ivedilikle duruma müdahale etmemizi sağlar. Her sene dramatik rakamlarla vergi kaçakçılığı vakalarına rastlanan alkol ve tütün endüstrisinde, bu durumun önüne geçmek için alkol alımı yapıp satan tüm iş yerlerinin bizlerle iş birliği içerisinde toptancılarını gözlem altında tutmalarını rica ediyoruz. Böylelikle, karşımıza çıkan bu yüksek rakamların önüne geçebiliriz.”

Daha fazla bilgi için www.gov.uk/check-alcohol-wholesaler-registration adresini ziyaret edebilirsiniz.