Bolton tek golle galip

Sürücüsüz toplu taşıma denemeleri— 8 Nisan 2017
ABD’nin gerisinde kalmış olsa da yeni yapılan bir açıklamayla Londra’nın Greenwich bölgesinde otonom bir servis aracının hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.
Sky Bet League One’a ait hafta arası mücadelesinde Bolton, 90+1’de kaydettiği golle üç puanın sahibi oldu. Maçı 9 bin 340 futbolsever izlerken, Jem Paul Karacan yedekler arasındaydı. 41 maçta 79 puana ulaşarak Championship’e yükselme hedefine çok yaklaşan Bolton ikinci sırada. Lider Sheffield United’ın altı puan gerisinde, takipçisi Fleetwood Town’ın da yedi puan önünde bulunan Bolton, bugün rakip sahada Scunthorpe ile saat 15.00’de karşılaşacak.
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