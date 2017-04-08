Brimsdown yine puan aldı: 3-3

Sürücüsüz toplu taşıma denemeleri— 8 Nisan 2017
ABD’nin gerisinde kalmış olsa da yeni yapılan bir açıklamayla Londra’nın Greenwich bölgesinde otonom bir servis aracının hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.
Spartan Southern Midland League Division One’de kümede kalma savaşı veren Brimsdown Doğan, sahasında Harefield United ile 3-3 berabere kaldı.
Bol gollü geçen karşılaşmadan sonra 36 maçta 30 puana yükselen ve 19’uncu sıradaki yerini koruyan Brimsdown Doğan’ın, bir altta ve küme düme hattına yer alan Hatfield Town’la arasında puan farkı yediye çıktı.
Menajer Halil Hassan yönetiminde Brimsdown Doğan, bugün saat 15.00’de sahası olan White Hart Lane’deki Haringey Borough Stadı’nda Baldock Town’ı konuk edecek. Brimsdown Doğan bu maçtan üç puanla ayrıldığı takdirde büyük nefes alacak.
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