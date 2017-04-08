Cyprus Garden yine dopdolu

Sürücüsüz toplu taşıma denemeleri— 8 Nisan 2017
ABD’nin gerisinde kalmış olsa da yeni yapılan bir açıklamayla Londra’nın Greenwich bölgesinde otonom bir servis aracının hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.
LONDRA gecelerinin en çok tercih edilen mekanlarından birisi olan Cyprus Garden’ı tercih eden misafirler, Kerem Ergen ve Devrim Baca’nın muhteşem sahne performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.
Gözde eğlence mekanlarından Cyprus Garden’da konserler, doğum günleri, düğün organizasyonları ve daha bir çok etkinlik gerçekleşirlerken sevilen sanatçılar Cyprus Garden sahnesinde yerlerini alıyor. Cyprus Garden’da gerçekleştirilen etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için Ediz Hastunç’a 077 4134 1031, Engin Yorgancı’ya ise 077 3841 0870 numaralı telefonlardan ulaşabilir veya Southend Road, Chingford, Londra, E4 8TA adresine gidebilirsiniz.
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