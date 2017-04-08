Elbistanlılar dev konserde buluştu

ELBİSTANLILAR dayanışma merkezinin düzenlemiş olduğu dayanışma gecesi Servet Kocakaya ve Sevcan Orhan’ın muhteşem şarkılarıyla Dominion Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Elbistan Community Centre (El-Com) tarafından organize edilen geceye katılım oldukça yoğun oldu. İngiltere Alevi Federasyonu ve Day-Mer gibi kurumlardan gelen dostluk mesajlarının okunmasının ardından sahneye çıkan Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek kısa bir konuşma yaptı: “Burada kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kendi dilimizi, solculuğumuzu, kürtlüğümüzü gelecek kuşaklara aktarmanın tek yolu gençlerimizi kendi gruplarımıza yönlendirmek; burayı bir eğitim kurumuna çevirmemiz gerekiyor. Saray’da yaşayan IŞİD’e verilecek en güzel cevap budur. Eğer bizler gruplarımıza sahip çıkarsak, oylarımıza sahip çıkarsak en güzel cevabı vermiş oluruz.” Gerçekleştirilen konuşmaların ardından sahne alan Servet Kocakaya yaklaşık bir buçuk saat birbirinden güzel şarkıları kendine has yorumuyla seslendirerek misafirleri mest etti. Servet Kocakaya’nın ardından sahne alan Sevcan Orhan ise birbirinden güzel türkülerle geceye katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

HEDİYE ÇEKİLİŞİNDE KOMİK ANLAR

Sanatçılar sahne alamdan önce şanslı katılımcılara verilecek hediyeler için gerçekleştirilen kura çekiminde yaşananlarsa salonu kahkahalara boğdu. Kurayı ilk çekenlerden birisi olan Best Catering Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Kral, kurada kendi adını çekinmesi geceye katılanları güldürdü. Başarılı işadamı Kral, çıkan hediyeyi Elbistanlılar Dayanışma merkezine hediye ederken diğer bir kurayı çeken isim gecenin sunucusu Ersin Cimikoğlu oldu. Cimikoğlu’nun çektiği kuradaysa şanslı kişi eşi olunca salonda tekrar kahkahalar duyuldu. Sunucu Cimikoğlu “Bu kurayı tekrar çekelim, umarım çekeceğim isim annem veya akrabalarımdan birisi olmaz.” diyerek, çektiği kurayla şanslı kişiye hediyesini takdim etti. Çekilişte televizyon, tablet, bilgisayar ve fotoğraf makinesi hediye edildi.