Ev yardımında kesinti başladı

EV Yardımı (Housing Benefit) hizmetinde sınırlandırmalar devreye girdi. Bireylerin hükümetten yardım (benefit) almasındaki sınırları belirleyen “benefit cap” servisi, son yapılan bir araştırmaya göre daha da sıkılaştırıldı. Panorama şirketinin Britanya dolayında yüzlerce belediyeyi kaynak aldığı bir araştırmada, bazı ailelerin evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Duyuruya göre, Londra’da yardım sınırları (benefit cap) senelik 23 bin, Londra dışında ise 20 bin pound olarak sınırlandırıldı. Buna göre bu miktardan fazla geliri olan aileler hükümetten yardım alamayacak. Hükümet, yaptığı açıklamada bu kesintinin çalışmayan aileleri çalışmaları için cesaretlendirici bir hareket olarak görürken, kesintinin daha adil bir market açısından esaslı olduğunu belirtti. Hükümet yardımları eğer bir kişi sadece konut yardımı (housing benefit) ya da Universal Credit kullanıyorsa limitleniyor (benefit cap). BBC, yaptığı bir araştırmaya göre bazı kişilerin tüm konut yardımlarını kaybedebileceklerini açıkladı.

“KİRALARDAKİ BOŞLUK”

Child Poverty Action Group sözcüsü Alison Garnham, BBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İnsanların konut yardımı imkanlarını kesmek tam anlamıyla onları evsizliğe itmek demektir. Bu aynı zamanda yeme-içme, çocuk bakımı ve benzeri diğer günlük ihtiyaç harcamalarından da kısarak kira ödemeleri gerektiği anlamına gelmektedir ki, bu da kira ödemelerinde büyük bir boşluk yaratacaktır.”