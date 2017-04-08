Haftanın maçları

Alkol satımında yeni uygulamalar— 8 Nisan 2017
GEÇTİĞİMİZ hafta hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, alkol satımı ve servisi yapan her iş yeri çalıştığı dağıtımcısının yasal çerçeveler dahilinde işleyiş gösterdiğinden emin olmak zorunda.
Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme, Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası, Barnet Sunday Veteran League Premier ve Division One kümeleri ile Türk Veteranlar Ligi King Food Centre O35 Federasyon Kupası ve Sah Patiserie O45 Federasyon Kupalarında 9-10 Nisan günleri oynanacak maçların programıdır:
9 NİSAN PAZAR
Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme
Wadham Lodge Sports Ground
14.00 Dumlupınar-Yalova
Peter May Sports Centre
14.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
Pymmes Park
14.00 Kafkas Gençlik-Gaziantepspor
14.00 Yeni Boğaziçi-Türkmenköy
Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası
Hackney Marshes
14.00 Koçgiri-Esenler FC
Barnet Sunday Veteran League Premier Division
Globe Rangers
11.00 Winchmore Hill-Globe Rangers
Barnet Sunday Veteran League Division One
Wadham Lodge Sports Ground
12.00 Waltham Forest Vets-Persian
10 NİSAN PAZARTESİ
New River Sports Centre
19.30’dan itibaren King Food Centre O35 Türk Ligi Federasyon Kupası ve Sah Patisserei O45 Türk Ligi Federasyon Kupası maçları oynanacaktır.
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