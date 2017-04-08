Londra Gazete
Son haberler
8 Nisan 2017 - “Profesyoneller de Brexit endişesi taşıyor”
8 Nisan 2017 - Elbistanlılar dev konserde buluştu
8 Nisan 2017 - Mütevelli aranıyor
7 Nisan 2017 - Referandum anketimizde “Hayır” önde
7 Nisan 2017 - Londra’da Referandumun ikinci günü – Özel Haber
Home / Spor / Haftanın maçları

Haftanın maçları

— 8 Nisan 2017

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme, Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası, Barnet Sunday Veteran League Premier ve Division One kümeleri ile Türk Veteranlar Ligi King Food Centre O35 Federasyon Kupası ve Sah Patiserie O45 Federasyon Kupalarında 9-10 Nisan günleri oynanacak maçların programıdır:

9 NİSAN PAZAR

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme

Wadham Lodge Sports Ground

14.00 Dumlupınar-Yalova

Peter May Sports Centre

14.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

Pymmes Park

14.00 Kafkas Gençlik-Gaziantepspor

14.00 Yeni Boğaziçi-Türkmenköy

Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası

Hackney Marshes

14.00 Koçgiri-Esenler FC

Barnet Sunday Veteran League Premier Division

Globe Rangers

11.00 Winchmore Hill-Globe Rangers

Barnet Sunday Veteran League Division One

Wadham Lodge Sports Ground

12.00 Waltham Forest Vets-Persian

10 NİSAN PAZARTESİ

New River Sports Centre

19.30’dan itibaren King Food Centre O35 Türk Ligi Federasyon Kupası ve Sah Patisserei O45 Türk Ligi Federasyon Kupası maçları oynanacaktır.

Haber Okunma Sayısı: 120
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

06 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 840

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close