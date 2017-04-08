İngiltere’de konut fiyatı artış hızı düştü

İngiltere’nin en büyük konut kredisi kuruluşu olan Halifax verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre, İngiltere’de konut kredileri bu yılın ilk 3 ayında bir önceki dönemde kaydettiği yüzde 5,1 seviyesinden yüzde 3,8’e indi.

Halifax’ten yapılan açıklamada, mart ayı itibarıyla ülkede ortalama bir konutun fiyatının yaklaşık 219 bin 755 sterlin olduğu belirtildi.

Halifax konut ekonomisti Martin Ellis, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yıllık konut fiyatlarındaki artış hızının son 12 ay içerisinde yaklaşık yarı yarıya azaldığını belirterek, “Uzun süredir konut fiyatlarında devam eden fiyat artışı birçok insan için İngiltere’de konut satın almayı zorlaştırmıştı. Gelirlerdeki artış oranı konut fiyatlarındaki artış oranının gerisinde kaldı. Bu da konut talebini azalttı.” ifadelerini kullandı. (AA)