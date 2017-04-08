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Londra’da yılın ilk en sıcak günü yarın

— 8 Nisan 2017

Londra’da geçtiğimiz haftadan itibaren hissedilen hava sıcaklığı yarın itibarıyla yılın ilk en yüksek değerlerine ulaşacak.

Yağışlı ve soğuk havanın sonrasında son bir haftadır Londra sıcak havanın etkisinde.

Bugün havanın açık ve berrak olmasını fırsat bilen çoğu insan kendini dışarı atmış durumda.

Yazlık kıyafetlerini giyen, “Güneşi bulmuşken güneşlenmemek olmaz!” diyen herkes bulduğu yere oturmuş veya uzanmış halde.

Tower Bridge civarında objektiflerimize takılan birbirinden sıcak görüntülerin yarın tüm Londra’yı kapsayacağı düşünülüyor.

Bugün 20 derece olan hava sıcaklığının yarın iki ila üç derece daha artması bekleniyor.

Bugün ve yarın dışarı çıkacak tüm okuyucularımızı yanlarına su almalarını ve varsa güneş gözlükleriyle şapkalarını takarak Londra’da pek alışık olmadığımız güneş karşısında kendilerini korumalarını tavsıye ederiz.

Öte yandan içinizi ferahlatacak gıdalar tüketmeyi de ihmal etmeyiniz.

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