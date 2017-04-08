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Mütevelli aranıyor

— 8 Nisan 2017

KIBRIS Türk Toplum Merkezleri Vakıf Kurumu, Kuzey ve Güney Londra’da kurulacak olan toplum merkezleri projesini geliştirip sonuçlandırmak ve bu merkezleri açtıktan sonra yönetimlerini en iyi bir şekilde sağlamak için beşi kuzeyde, beşi de güneyde olmak üzere 10 mütevelli (Emanetçi /Trustee) arıyor.

Atamalar mülakatla yapılacak. Söz konusu projeler daha ilk aşamada olup Toplum kuruluşları tarafından seçilen 5 vekil tarafından yürütülüyor. Mülakatlar bu vekiller tarafından yapılacak. Gerekirse, aralarına bir de insan ilişkileri uzamanı alınacak.

Adaylar en az lise mezunu olmalı ve hem İngilizce hem de Türkçede etkili iletişim kurabilmelidir.  Ayrıca işletme ve yönetimde özellikle, toplumsal kuruluşlarda yoğun tecrübeleri olması aranan unsurların en önemlisidir. Uzun ve verimli işletme, yönetme ve parasal kaynak bulmada tecrübe sahibi olmak bir avantaj sayılacaktır

İlgilenenlerin www.ctcauk.com web sitesinden info@ctcauk.com’a CV’leri ile müracaatlarını yapabilirler. Son Müracaat tarihi 28 Nisan 2017. Short liste kalanların seçimi 9 Mayis Salı günü 4 willoughby road, Hornsey, London N8 0HR adresindeki TWPA’da yapılacak.

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