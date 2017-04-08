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New Peckham Cami yeniden yapılanıyor

— 8 Nisan 2017

 

 

GÜNEY Londra’da yaşayan Müslüman cemaatinin en eski ibadet merkezlerinden olan New Peckham Cami, yeniden yapılanıyor.

1980’li yıllarda Şeyh Nazım Efendi ve arkadaşlarının aldığı cami; Türk ve Kürt Müslümanlar başta olmak üzere Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Avrupa kökenli geniş bir cemaate günde beş vakit hizmet veriyor.

Yeniden yapılanma kapsamında büyük bir tadilattan geçmekte olan camide; abdesthane ve tuvaletler yeni mermer-ekipmanlarla oldukça modern bir hale getirildi. Yönetim Kurulunda; Günay Veli, Übeyde Bilaloğlu, Mehmet Eryüz ile Hacı Cevdet’in bulunduğu New Peckham Camide, yakın zamanda yapılacak ısıtma-soğutma sistemi ve pencerelere ilave edilecek ekstra camlarla, her mevsim rahat-konforlu ibadet sağlanmış olacak.

YOĞUN FAALİYET YÜRÜTÜLÜYOR

Yönetim Kurulu üyelerinin verdiği bilgiye göre; şimdilik sadece Cuma namazı sonrası çorba dağıtımı için organize edilen mutfak, yakın zamanda daha işlevsel hale getirilecek. Öte yandan; Salı ve Perşembe akşamları dini sohbetlerin gerçekleştirildiği Camide, hafta sonları Kuran-ı Kerim öğrenmek isteyenler için kurs düzenleniyor. Pazar akşamları Afrika kökenli cemaatin organize ettiği dini programların yer aldığı New Peckham Camide cenaze hizmetleri de İslami kurallara uygun şekilde titizlikle veriliyor.

Web sitesi yenilenen, yakın zamanda sosyal medyada daha etkin olmayı hedefleyen Cami, böylelikle etkinlik ve programlarını daha geniş kesimlere tanıtma imkanı bulacak.

RAMAZAN AYINA HAZIRLIK SÜRÜYOR

‘Üç Aylar’a girilen bugünlerde sohbet programlarının arttığı New Peckham Camide Ramazan ayına yönelik hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayında her akşam iftar verileceğini belirten Yönetim Kurulu üyeleri, bu bağlamda sponsor olmak isteyen hayırseverlerden destek bekliyor.

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİ BEKLENİYOR

Mevlit ve Kuran-ı Kerim okutmak, ayrıca dini nikah kıydırmak isteyenlere de kapısı açık olan New Peckham Cami, 99 Cobourg Road, Camberwell, London, SE5 0HU adresinde bulunuyor.

New Peckham Camide devam eden bakım-onarım işlerine maddi destek sağlamak, bağış yapmak, ayrıca iftar yemeğine sponsor olmak isteyen hayırseverler 077 1635 5003 numaralı telefondan Abdurrahman Hoca ile irtibata geçebilir.

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