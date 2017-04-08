“Profesyoneller de Brexit endişesi taşıyor”

İNGİLTERE’DE son dönemin en önemli gündem konusu olan Brexit ile ilgili görüşlerini de paylaşan ve konuya ‘nitelikli işgücü’ açısından yaklaşan Özgür Doğan, sisteme entegre olmuş, çalışan, vergisini ödeyen, kalifiye kesimin endişelerine bir an önce son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Finchley’de faaliyet gösteren Doğan Accountancy’nin sahibi Özgür Doğan, “İngiltere’de yaşayan Avrupa vatandaşları, Brexit nedeniyle ülkelerine dönmek zorunda kalırsa ortaya çıkacak yüzbinlerce kişilik işgücü açığını kim kapatacak? Burada, başta finans sektörü olmak üzere, birçok profesyonel alanda çalışan büyük bir Avrupalı kesim var. Karar alırken, bu kesimin akıbeti ve ortaya çıkacak olası boşluklar da çok iyi hesaplanmalı. Öte yandan, Brexit referandumunda “AB’den çıkalım” diyenlerin, özellikle pounddaki değer kaybından ve ithal ürünlerdeki fiyat artışından dolayı pişman olduğunu da görebiliyoruz. Pounddaki değer kaybı; örneğin, yurtdışına tatile gidenlerin masrafını önceki döneme göre artırdı. Neticede; ortada bir belirsizlik ve insanlarda endişe hakim. Umarım en kısa zamanda Brexit’in olumlu sonuçlarını görürüz.” dedi.