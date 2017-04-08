Londra Gazete
Son haberler
8 Nisan 2017 - “Profesyoneller de Brexit endişesi taşıyor”
8 Nisan 2017 - Elbistanlılar dev konserde buluştu
8 Nisan 2017 - Mütevelli aranıyor
7 Nisan 2017 - Referandum anketimizde “Hayır” önde
7 Nisan 2017 - Londra’da Referandumun ikinci günü – Özel Haber
Home / İngiltere ve Londra / Sürücüsüz toplu taşıma denemeleri

Sürücüsüz toplu taşıma denemeleri

— 8 Nisan 2017

Birleşik Krallık, sürücüsüz (otonom) araç kullanımı ve geliştirilmesi konusunda ABD‘nin gerisinde kalmış olsa da yeni yapılan bir açıklamayla Londra‘nın Greenwich bölgesinde otonom bir servis aracının hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Harry ismi verilen ve yaklaşık 1000 kişiyi taşıyabilen prototip sürücüsüz kabin, Londra‘daki O2 arena çevresinde hizmet verecek. Araç, önceden belirlenmiş bir rota üzerinde üç hafta boyunca yolcu taşıyacak.

Önceden belirlenmiş bir rota üzerinde üç hafta boyunca yolcu taşıyacak olan Harry, saatte 16 km hıza ulaşabilmesi ve tek seferde 4 yolcu taşıyabilmesiyle dikkat çekiyor. Aracın teknolojisinde kullanılan kamera ve LIDAR sistemiyle donatılmış gövdesiyle otonom sürüş için bir hayli donanımlı olan Harry, eğitimli bir teknisyeni de daima araçta bulunduracak.

Deneme sürüşleri oldukça kısıtlı imkanlarla sürdürülse de ülkede özellikle otobüs, metro ya da tramvayların hizmet vermediği bölgelerde çok işlevsel olabilir. (ONTRAVA.COM)

Haber Okunma Sayısı: 198
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

06 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 840

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close