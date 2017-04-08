Sürücüsüz toplu taşıma denemeleri

Birleşik Krallık, sürücüsüz (otonom) araç kullanımı ve geliştirilmesi konusunda ABD‘nin gerisinde kalmış olsa da yeni yapılan bir açıklamayla Londra‘nın Greenwich bölgesinde otonom bir servis aracının hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Harry ismi verilen ve yaklaşık 1000 kişiyi taşıyabilen prototip sürücüsüz kabin, Londra‘daki O2 arena çevresinde hizmet verecek. Araç, önceden belirlenmiş bir rota üzerinde üç hafta boyunca yolcu taşıyacak.

Önceden belirlenmiş bir rota üzerinde üç hafta boyunca yolcu taşıyacak olan Harry, saatte 16 km hıza ulaşabilmesi ve tek seferde 4 yolcu taşıyabilmesiyle dikkat çekiyor. Aracın teknolojisinde kullanılan kamera ve LIDAR sistemiyle donatılmış gövdesiyle otonom sürüş için bir hayli donanımlı olan Harry, eğitimli bir teknisyeni de daima araçta bulunduracak.

Deneme sürüşleri oldukça kısıtlı imkanlarla sürdürülse de ülkede özellikle otobüs, metro ya da tramvayların hizmet vermediği bölgelerde çok işlevsel olabilir. (ONTRAVA.COM)