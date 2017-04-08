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Taşımacılıkta bir ‘DEV’

— 8 Nisan 2017

MEHMET Ali Dev yönetiminde 2007 yılından bu yana Londra’da hizmet veren Dev Kargo ve Taşımacılık Hizmetleri Ltd., geniş bir kesim tarafından ‘güven’ ve ‘kalitenin’ adresi olarak biliniyor.

Taşımacılık, ‘Dev’lerin aile mesleği… Gaziantep’te uzun yıllardır sektöre yön veren bir şirket konumunda olan Dev Taşımacılık, Mehmet Ali Dev idaresinde Londra’da da başarılı çalışmalara imza atıyor.

“TAŞIMACILIK AİLE MESLEĞİMİZ”

‘Yılların Tecrübesi’ ve ‘Yerimiz Yurdumuz Belli’ sloganlarıyla 10 yıldır Londra, İtalya, Türkiye ve Kıbrıs arası her ay düzenli seferler yapan ve Türkiye’nin her yerine adrese teslim eşya sevkiyatı gerçekleştiren Dev, İngiltere içine de yine en hesaplı ve güvenli taşımacılığı sağlıyor. Dev, değişik ebattaki çelik kasaları sayesinde özel eşyaları da güvenli bir şekilde taşıyor.

“KENDİMİZİ SÜREKLİ YENİLİYORUZ”

Aile mesleği olan taşımacılığı, Londra’da da 10 yıldır, kaliteden taviz vermeden sürdürdüklerini söyleyen Mehmet Ali Dev, yıllardır edindikleri tecrübeyi her zaman müşterilerinin hizmetine sunduklarını kaydetti. Dev, “Bizi tercih eden müşterilerimize layık olabilmek adına kendimizi sürekli yeniliyor ve günün şartlarına hızlıca adapte oluyoruz. Müşterilerimizin mutluluğu bizim de en büyük mutluluğumuzdur.” dedi.

Unit 3A, Rowleys Yard, Woodlands Park Road, Tottenham N15 3RT adresinde bulunan Dev Kargo ve Taşımacılık Hizmetleri Ltd.’ye 020 8127 3797 ve 079 8455 4334 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

 

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