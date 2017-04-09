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Birmingham durumunu zora soktu

— 9 Nisan 2017

Championship’te Kerim Frei’li Birminhgam City, sahasında Derby’ye 2-1 kaybederek kümede kalma tehlikesini hisstmeye başladı.

Bitime beş hafta kala 41 maçta 46 puanda kalan Birmingham City’nin , küme düşme hattının en üstteki takımı Blackburn’la arasındaki puan farkı altıya indi. 19 bin 391 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada Kerim Frei, 65’inci dakikada oyuna dahil oldu.

3’üncü dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen, 68’te skoru eşitleyen Birmingham City, 90+1’deki ikinci golü de yiyerek sahadan puansız ayrıldı.

Birmingham City’nin önümüzdeki hafta maç programı şöyle:

14 Nisan Cuma

15.00 Rotherham-Birmingham City

17 NisanPazartesi

15.00 Birmingham City-Burton Albion

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