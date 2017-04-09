Bolton tek golle yenildi
— 9 Nisan 2017
Sky Bet League One’da ikinci sırada yer alan Bolton Wanderers, rakip sahada Scunthorpe’ye 1-0 mağlup oldu.
Oyunun 11’inci dakikasında yediği gole karşılık veremeyen Bolton, 6 bin 149 futbolseverin izlediği maçın ardından 42 maçta 79 puanda kaldı ve lider Sheffield United’ın dokuz puan gerisine düştü. Üçüncü Fleetwood Town’la arasındaki yedi puan farkı da koruyan Bolton’da Jem Paul Karacan, yedekler arasındaydı.
Bolton’un bu haftaki maç programı şöyle:
15 Nisan Cumartesi
15.00 Oldham-Bolton
18 Nisan Salı
15.00 Bolton-Bury
Haber Okunma Sayısı:
53
Yorum bırak