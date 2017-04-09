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Britanya’da yaklaşık 36 bin oy kullanıldı

— 9 Nisan 2017

Britanya’da devam eden Türkiye’nin Anayasa değişikliği referandumunda sandığa giden seçmen sayısı 36 binin civarında oldu.

Londra ve Edinburgh’da kurulan sandıklarda dört gün boyunca sabah 9’dan akşam 9’a kadar Anayasa değişikliği referandumu oylandı.

Birleşik Krallık’ta 6 Nisan Perşembe günü başlayan oy kullanma işlemleri bu akşam saat 9’da sona erdi.

Referandumun ilk gününde Londra’da 6 bin 914 seçmen, Edinburg’daysa 319 seçmen oy kullandı.

İkinci günde Londra’da 6 bin 720 seçmen, Edinburgh’daysa 255 seçmen; üçüncü günde Londra’da 9 bin 893 seçmen, Edinburg’da 372 seçmen; dördüncü gündeyse Londra’da 10 bin 930 seçmen, Edinburgh’da 488 seçmen oy kullandı.

KATILIM ORANI %40

Yapılan sayımlara göre dört günde Londra’da 34 bin 457 seçmen, Edinburgh’daysa 1434 seçmen oy kullanmış oldu.
Birleşik Krallık’ın tamamında 35 bin 891 seçmen oy kullandı. Britanya’da yaşayan Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşların sayısına göre referanduma katılım oranı %40 oranında oldu.

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