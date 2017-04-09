Chelsea tam yol ileri

Stoke Newington’da genç kadını defalarca bıçakladılar— 9 Nisan 2017
Kuzey Doğu Londra’nın Stoke Newington bölgesinde bu sabaha (Pazar) karşı meydana gelen olayda genç bir kadın defalarca bıçaklandı.
İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Bournemouth evinde lider Chelsea’yi ağırladı.
Chelsea, 17. dakikada Smith’in kendi kalesine ve 20’de Hazard’ın golleriyle bir anda 2-0’ı buldu. 42’de King, Bournemouth’u devreye 2-1’in umuduyla götürdü. Ancak 68. dakikada Alonso, Chelsea’ye 3-1’lik galibiyeti getiren isim oldu.
Bu sonuçla Chelsea puanını 75 yaparken, Bournemouth ise 35 puanda kaldı. (HABERTÜRK)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak