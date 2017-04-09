Crawley Town, son dakikada kaybetti: 1-2

Londra’da Esad rejimi protesto edildi— 9 Nisan 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelen yüzlerce kişi, Suriye’de Esed rejiminin sivilleri hedef alan kimyasal silahlı saldırısı için protesto gösterisi düzenledi.
Sky Bet League Two’da Crawley Town, sahasında uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu.
Plymouth karşısında ilk yarıyı 28’de attığı golle 1-0 önde kapatan Crawley Town, 63’de penaltıdan ve 90+3’de de yediği gollerle hafta sonunu puansız tamamladı.
41 maçta 48 puanla 18’inci sırada yer alan Crawley Town’ın maçını 3 bin 432 futbolsever takip etti Kaleci Yusuf Mersin yedek kulübesindeydi.
Crawley Twon’ın gelecek haftaki maçları
14 Nisan Cuma
15.00 Crawley Town-Cheltenham
17 Nisan Pazartesi
15.00 Accrington Stanley-Crawley Town
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