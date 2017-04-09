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Crawley Town, son dakikada kaybetti: 1-2

— 9 Nisan 2017

Sky Bet League Two’da Crawley Town, sahasında uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu.

Plymouth karşısında ilk yarıyı 28’de attığı golle 1-0 önde kapatan Crawley Town, 63’de penaltıdan ve 90+3’de de yediği gollerle hafta sonunu puansız tamamladı.

41 maçta 48 puanla 18’inci sırada yer alan Crawley Town’ın maçını 3 bin 432 futbolsever takip etti Kaleci Yusuf Mersin yedek kulübesindeydi.

Crawley Twon’ın gelecek haftaki maçları

14 Nisan Cuma

15.00 Crawley Town-Cheltenham

17 Nisan Pazartesi

15.00 Accrington Stanley-Crawley Town

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