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Dünyanın en güzel valisi: Cebelitarık İngiliz’dir

— 9 Nisan 2017

Brexit sürecinin başlamasının ardından hem İngiltere hem de İspanya’nın ana gündem maddesi haline gelen Cebelitarık, bu kez de eski Kainat Güzeli valisiyle konuşuluyor.

İngiltere’nin İspanya yarımadasının güneyinde yer alan ‘deniz aşırı toprağı’ Cebelitarık’ın yeni valisi dün belirlendi. 2009 Kainat Güzeli Kaiane Lopez (evlenmeden önceki adıyla Kaiane Aldorino) yeni Cebelitarık Valisi oldu.

Cebelitarık basınının ‘dünyanın en güzel valisi’ olarak haberini yaptığı 30 yaşındaki Lopez, bu göreve gelen en genç isim oldu. Lopez ayrıca, Cebelitarık Valisi olarak atanan üçüncü kadın.

Göreve gelmesinin ardından The Mail’e konuşan Lopez, İngiliz olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek “Cebelitarık İngiliz ve öyle kalmaya da devam edecek. Neden bayrağımızı değiştirmek isteyelim?” diye sordu.

Lopez, yemin töreninde yaptığı konuşmada da “Vali yardımcısı olarak görev yaptığım son birkaç yılda, bu görevi tam olarak yerine getirebilmek için çok çalışma ve adanmışlığa gerek olduğuna şahitlik ettim. Önceki valilerimize, bu görevin değerine verdikleri katkılardan ötürü teşekkür etmek isterim. Hepsi gerçek birer ilham kaynağı.” dedi.

Cebelitarık Hükümeti Başkanı Fabian Picardo ise törendeki konuşmasında “Kaiane Aldorino, Kainat Güzeli olduğunda dünyanın dört bir yanındaki Cebelitarıklıların hayallerini gerçekleştirdi. (…) Bu nedenle ona vali olmasını teklif etmek meclisin oybirliğiyle yapabileceği bir şeydi.” ifadelerini kullandı.

Cebelitarık, bugünlerde Londra ile Madrid arasındaki gerilimin temel nedeni. Öyle ki İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini resmen başlatmasının ardından, Birlik’in Cebelitarık’la ilgili ilk söz hakkını İspanya vermesinin ardından iki ülkeden gelen açıklamalarda olası bir savaş ihtimali bile dillendirilmişti.

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