Erhun’suz Walsall berabere: 1-1

Stoke Newington’da genç kadını defalarca bıçakladılar— 9 Nisan 2017
Kuzey Doğu Londra’nın Stoke Newington bölgesinde bu sabaha (Pazar) karşı meydana gelen olayda genç bir kadın defalarca bıçaklandı.
Sakatlığı devam eden Erhun Öztümer’den yoksun Walsall, sahasında konuk ettiği Oxford United ile 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Walsall, 48’de attığı golü koruyamadı ve 74’de yediği golle sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı.
5 bin 417 futbolseverin izlediği karşılaşmada Walsall, 41 maçta 54 puanla 14’üncü sırada yer aldı.
Walsall’un bu haftaki maç programı şöyle:
14 Nisan Cuma
15.00 Shrewsbury-Walsall
17 Nisan Pazartesi
15.00 Walsall-Swindon
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