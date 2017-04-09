Gün ortasında bir aileye asitli saldırı

Stoke Newington’da genç kadını defalarca bıçakladılar— 9 Nisan 2017
Kuzey Doğu Londra’nın Stoke Newington bölgesinde bu sabaha (Pazar) karşı meydana gelen olayda genç bir kadın defalarca bıçaklandı.
Kuzey Londra’nın Islington bölgesinde anne-baba ve çocuktan oluşan üç kişilik aile kimyasal sıvı saldırısına uğradı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Copenhagen Street’e yapılan ihbar üzerine giden polis ve sağlık ekipleri, 40 yaşında baba, 36 yaşında anne ve iki yaşındaki çocuklarını kimyasal bir sıvıyla yaralanmış halde buldu. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yanıkları soğutmak için hortumdan su kullandı. Aile daha sonra Kuzey Londra’da bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anne-babadaki yanıkların yüzde 15 kadar, çocukta ise daha küçük çapta olduğu açıklandı. Londra İtfaiye Kurumu sözcüsü atılan maddenin güçlü bir asit ve oksitleyici madde olduğunun sanıldığını ve testlerin devam ettiğini söyledi. Metropolitan Police sözcüsü ise olay hakkında bilgi verirken, saldırıya uğrayan erkekteki yaraların hayati teşkil etmediğinin düşünüldüğünü, ancak kesin sonuç için rapor beklendiğini açıkladı.
Şu ana dek herhangi bir tutuklama yapılmazken, polis olayla ilgili görgü şahitleri arıyor. Konu hakkında bilgisi olanların Orta Kuzey bölgesi CID’den 101 veya tweeting@MetCC, Crimestoppers’ı 0800 555 111 ile crimestoppers-Uk.org’u aramaları istendi.
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