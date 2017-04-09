İngiltere’de sanayi üretimi geriledi

Britanya’da devam eden Türkiye’nin Anayasa değişikliği referandumunda sandığa giden seçmen sayısı 36 binin civarında oldu. Londra ve Edinburgh’da kurulan sandıklarda dört gün boyunca sabah 9’dan akşam 9’a kadar Anayasa değişikliği referandumu oylandı. Birleşik Krallık’ta 6 Nisan Perşembe günü başlayan oy kullanma işlemleri bu akşam saat 9’da sona erdi. Referandumun ilk gününde Londra’da 6 bin 914…