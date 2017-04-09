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İngiltere’de sanayi üretimi geriledi

— 9 Nisan 2017

 

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede sanayi üretimi şubat ayında yüzde 0,7 azaldı.

Ekonomistler, ocak ayında yüzde 0,3 gerileyen sanayi üretiminin şubat ayında yüzde 0,2 artmasını bekliyorlardı.

İngiltere GSYH’sinin yüzde 10’unu oluşturan imalat sektöründe üretim ise şubat ayında yüzde 0,1 geriledi. Veri ocakta yüzde 1,0 düşüş göstermişti. Ekonomistler ise şubatta yüzde 0,3 artış öngörüyordu. (DÜNYA.COM)

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